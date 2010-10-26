dmitriylimonov

Дмитрий Лимонов dmitriylimonov

 
39 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Web-программист, IT

Web-программирование: HTML/CSS, PHP/MySQL, JS, Smarty, JQuery, GD, PEAR;

Программироване сайтов на платформе Bitrix 1C;

Создавал сайты на базе FrameWork CodeIgniter;

Понимание чужого кода;

Занимаюсь созданием Интернет-магазинов, блогов, сайтов-визиток;

Поддержка текущих рабочих проектов;

А также оценка-мониторинг сайтов, юзабилити, поиск уязвимостей, написание технического задания.

PHPMySQLHTMLCSSjQueryБитрикс
Веб-программирование
нет отзывов
от $13
от 1 дня
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Интернет-магазины
нет отзывов
от $899
от 29 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
от 10 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $200
от 5 дней
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