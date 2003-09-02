dmitriys19

Качественная и адаптивная верстка - HTML, CSS, JavaScript, БЭМ.
Всем привет!
Обо мне:
Я начинающий FRONTEND разработчик, владею HTML, CSS, JavaScript. Нацелен качественно и быстро выполнять поставленные задачи, предоставляя клиенту хорошую, адаптивную верстку.
Преимущества:
- уважаю мнение заказчика (каждый видит по своему, но фрилансер должен видеть глазами заказчика);
- 100% доведу проект до идеала;
- работаю без предоплаты;
- есть примеры работ;
Связь со мной:
- Telegram: https://t.me/sokolov_dm1
Я против войны в Украине!