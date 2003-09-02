dmitriys19

Качественная и адаптивная верстка - HTML, CSS, JavaScript, БЭМ. Всем привет! Обо мне: Я начинающий FRONTEND разработчик, владею HTML, CSS, JavaScript. Нацелен качественно и быстро выполнять поставленные задачи, предоставляя клиенту хорошую, адаптивную верстку. Преимущества: уважаю мнение заказчика (каждый видит по своему, но фрилансер должен видеть глазами заказчика);

100% доведу проект до идеала ;

доведу проект до ; работаю без предоплаты;

есть примеры работ; Гонюсь за качеством, опытом, а не деньгами! Связь со мной: Telegram: https://t.me/sokolov_dm1 Примеры работ: https://nsk-nn52.ru/

Я против войны в Украине !