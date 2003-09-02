dmitriys19

Дмитрий dmitriys19

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная и адаптивная верстка - HTML, CSS, JavaScript, БЭМ.

Всем привет!

Обо мне:

Я начинающий FRONTEND разработчик, владею HTML, CSS, JavaScript. Нацелен качественно и быстро выполнять поставленные задачи, предоставляя клиенту хорошую, адаптивную верстку.

Преимущества:

  • уважаю мнение заказчика (каждый видит по своему, но фрилансер должен видеть глазами заказчика);
  • 100% доведу проект до идеала;
  • работаю без предоплаты;
  • есть примеры работ;
Гонюсь за качеством, опытом, а не деньгами!

Связь со мной:

Примеры работ: