Опыт (профессиональный, не любитель и не хобби) в оптимизации более 15 лет.

-Опыт ведения более 500 проектов в 42 различных регионах РФ, в том числе федеральные бренды

-Возможность получать от меня консультации по вопросам, связанным с вашим сайтом

-Опыт работы на должности SEO более 6 лет в ведущих IT-компаниях

-Приток целевых посетителей на сайт готовых совершить контакт/покупку

-Детальные отчеты по ходу продвижения

-Сайт не будет блокирован в результате некорректного продвижения

-Приоритет внутренняя оптимизация, за счет чего результаты сохранятся на длительное время.

Продвижение сайтов — от 10 000 руб/месяц.

Портфолио:

http://www.optima-promo.ru/portfolio/

Стратегии продвижения:

http://www.optima-promo.ru/uslugi/prodvizhenie.php

От чего зависит стоимость:

1. От качества сайта.

2. От тематики продвижения и конкуренции.

3. От региона и географии продвижения.

4. От стратегии продвижения

5. От прочих факторов которые индивидуальны как для web-сайта так и для бизнеса заказчика в целом.

Перед тем как написать мне письмо с просьбой "Нужно продвижение..." Просьба детально ответить на описанные выше вопросы.

Для уточнения цены необходимо:

- регионы продвижения

- описание целевой аудитории

- пожелания по списку поисковых запросов

- прочие данные по возможности (доступ к статистике, доступ в Яндекс.Вебмастер)

Заявки принимаю круглосуточно на адрес: [email protected]