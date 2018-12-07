Дмитрий Голованов dmitry-webdmitry-web
-Опыт ведения более 500 проектов в 42 различных регионах РФ, в том числе федеральные бренды
-Возможность получать от меня консультации по вопросам, связанным с вашим сайтом
-Опыт работы на должности SEO более 6 лет в ведущих IT-компаниях
-Приток целевых посетителей на сайт готовых совершить контакт/покупку
-Детальные отчеты по ходу продвижения
-Сайт не будет блокирован в результате некорректного продвижения
-Приоритет внутренняя оптимизация, за счет чего результаты сохранятся на длительное время.
Продвижение сайтов — от 10 000 руб/месяц.
Портфолио:
http://www.optima-promo.ru/portfolio/
Стратегии продвижения:
http://www.optima-promo.ru/uslugi/prodvizhenie.php
От чего зависит стоимость:
1. От качества сайта.
2. От тематики продвижения и конкуренции.
3. От региона и географии продвижения.
4. От стратегии продвижения
5. От прочих факторов которые индивидуальны как для web-сайта так и для бизнеса заказчика в целом.
Перед тем как написать мне письмо с просьбой "Нужно продвижение..." Просьба детально ответить на описанные выше вопросы.
Для уточнения цены необходимо:
- регионы продвижения
- описание целевой аудитории
- пожелания по списку поисковых запросов
- прочие данные по возможности (доступ к статистике, доступ в Яндекс.Вебмастер)
Заявки принимаю круглосуточно на адрес: [email protected]
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