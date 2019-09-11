dmitry251190

Город: Саратов
Программист
Опыт работы —2 года 2 месяца
Декабрь 2014 — Ноябрь 2015
1 год
Управление Федерального Казначейства по Саратовской области
Саратов, saratov.roskazna.ru
Инженер-программист
Обязанности:
— Разработка, доработка и тестирование модулей (программного обеспечения) на
языке Delphi для автоматизированной системы федерального казначейства России
(АСФК).
— Разработка программного обеспечения на языке Delphi для автоматизации
создания и обработки отчетности для губернатора Саратовской области,
министерства финансов России, центрального аппарата федерального
казначейства.
— Администрирование баз данных Oracle и MS SQL. Разработка и оптимизация
запросов на языке MS SQL и PL/SQL.
— Разработка плагинов для Wordpress для веб-сайта Управления Федерального
Казначейства по Саратовской области.
— Разработка автоматизированной информационной системы на языке PHP с
использованием фреймворка EXTJS для Управления Федерального Казначейства по
Саратовской области. Настройка PHP и MS SQL, PHP и Excel.
— Делопроизводство
Достижения:
— Разработано, доработано и протестировано программное обеспечение на языке
Delphi для отделов Управления Федерального Казначейства по Саратовской
области.
— Разработано программное обеспечение на языке Delphi для автоматизации
создания и обработки отчетности для губернатора Саратовской области,
министерства финансов России, центрального аппарата федерального
казначейства.
— Разработано, доработано и протестировано ПО "Клиент-Информ" для
автоматизации создания заявок на подключение организаций к системе
смс-оповещений по исполнительным документам. Разработана база данных на MS
SQL для ПО "Клиент-Информ".
— Разработаны плагины для Wordpress для веб-сайта Управления Федерального
Казначейства по Саратовской области. В частности разработана защита от
копирования для видеороликов на веб-сайте Управления Федерального
Казначейства по Саратовской области.
— Разработана, внедрена и протестирована автоматизированная информационная
система "WebJira" на языке PHP с использованием фреймворка EXTJS для Управления Федерального
Казначейства по Саратовской области. Разработана база данных на MS SQL для
автоматизированной информационной системы "WebJira".
Ноябрь 2012 — Декабрь 2013
1 год 2 месяца
ОАО "ЕТС"
Саратов, etc.ru
Веб-программист
— Разработка модулей крупного веб-портала для федерального казначейства РФ.
— Тестирование портала.
— Проектирование, разработка, поддержка и оптимизация баз данных Oracle.
Достижения:
— Разработан веб-портал для федерального казначейства РФ.
Образование: высшее
2007-2012
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов
(МФПИТ) Международный факультет прикладных информационных технологий, Информационные
системы и технологии
Ключевые навыки
Знание языков
Русский — родной
Английский — читаю профессиональную литературу
Немецкий — базовые знания
Навыки
C# ADO. NET ASP. NET MVC Entity Framework LINQ WinForms WPF WCF Delphi MS SQL Oracle Pl/SQL JavaScript Borland Delphi HTML Разработка ПО CSS3 JQuery Transact-SQL SQL ORACLE MS Visual Studio PHP5 CMS Wordpress MySQL Java HTML5 Веб-программирование MS Access Linux SVN Базы данных Joomla CMS CSS ООП Ext JS XML
Дополнительная информация
Обо мне
Ответственный, внимательный, аккуратный, исполнительный. Могу работать как в одиночку, так и
в команде. Также занимаюсь самостоятельным изучением новых
информационных-технологий, библиотек и языков. Имею 2 международных диплома: диплом
высшей школы в области разработки программного обеспечения, сертификат в
области информационных систем управления.