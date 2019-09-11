dmitry251190

Программист/Веб-разработчик

Город: Саратов

Программист

Опыт работы —2 года 2 месяца

Декабрь 2014 — Ноябрь 2015

1 год

Управление Федерального Казначейства по Саратовской области

Саратов, saratov.roskazna.ru

Инженер-программист

Обязанности:

— Разработка, доработка и тестирование модулей (программного обеспечения) на

языке Delphi для автоматизированной системы федерального казначейства России

(АСФК).

— Разработка программного обеспечения на языке Delphi для автоматизации

создания и обработки отчетности для губернатора Саратовской области,

министерства финансов России, центрального аппарата федерального

казначейства.

— Администрирование баз данных Oracle и MS SQL. Разработка и оптимизация

запросов на языке MS SQL и PL/SQL.

— Разработка плагинов для Wordpress для веб-сайта Управления Федерального

Казначейства по Саратовской области.

— Разработка автоматизированной информационной системы на языке PHP с

использованием фреймворка EXTJS для Управления Федерального Казначейства по

Саратовской области. Настройка PHP и MS SQL, PHP и Excel.

— Делопроизводство

Достижения:

— Разработано, доработано и протестировано программное обеспечение на языке

Delphi для отделов Управления Федерального Казначейства по Саратовской

области.

— Разработано программное обеспечение на языке Delphi для автоматизации

создания и обработки отчетности для губернатора Саратовской области,

министерства финансов России, центрального аппарата федерального

казначейства.

— Разработано, доработано и протестировано ПО "Клиент-Информ" для

автоматизации создания заявок на подключение организаций к системе

смс-оповещений по исполнительным документам. Разработана база данных на MS

SQL для ПО "Клиент-Информ".

— Разработаны плагины для Wordpress для веб-сайта Управления Федерального

Казначейства по Саратовской области. В частности разработана защита от

копирования для видеороликов на веб-сайте Управления Федерального

Казначейства по Саратовской области.

— Разработана, внедрена и протестирована автоматизированная информационная

система "WebJira" на языке PHP с использованием фреймворка EXTJS для Управления Федерального

Казначейства по Саратовской области. Разработана база данных на MS SQL для

автоматизированной информационной системы "WebJira".

Ноябрь 2012 — Декабрь 2013

1 год 2 месяца

ОАО "ЕТС"

Саратов, etc.ru

Веб-программист

— Разработка модулей крупного веб-портала для федерального казначейства РФ.

— Тестирование портала.

— Проектирование, разработка, поддержка и оптимизация баз данных Oracle.

Достижения:

— Разработан веб-портал для федерального казначейства РФ.

Образование: высшее

2007-2012

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов

(МФПИТ) Международный факультет прикладных информационных технологий, Информационные

системы и технологии

Ключевые навыки

Знание языков

Русский — родной

Английский — читаю профессиональную литературу

Немецкий — базовые знания

Навыки

C# ADO. NET ASP. NET MVC Entity Framework LINQ WinForms WPF WCF Delphi MS SQL Oracle Pl/SQL JavaScript Borland Delphi HTML Разработка ПО CSS3 JQuery Transact-SQL SQL ORACLE MS Visual Studio PHP5 CMS Wordpress MySQL Java HTML5 Веб-программирование MS Access Linux SVN Базы данных Joomla CMS CSS ООП Ext JS XML

Дополнительная информация

Обо мне

Ответственный, внимательный, аккуратный, исполнительный. Могу работать как в одиночку, так и

в команде. Также занимаюсь самостоятельным изучением новых

информационных-технологий, библиотек и языков. Имею 2 международных диплома: диплом

высшей школы в области разработки программного обеспечения, сертификат в

области информационных систем управления.