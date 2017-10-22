Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и AdWords

Профиль на Freelance.ru: https://freelance.ru/dmitry9020

Я не занимаюсь продажами. Я привлекаю релевантный трафик из поисковика на ваш сайт по минимально возможной цене.

В контекстной рекламе 2 года. Есть опыт работы в таких сферах как:

продажа приборов для автоматизации производств;

поверка средств измерений;

шугаринг;

продажа детских автокресел;

продажа роботов на солнечных батареях;

изготовление нагрудных знаков;

доставка цветов;

учебники младших классов;

оптовая продажа стеклянных и пластиковых флаконов;

и многие другие.

Сертификат по рекламе Google Adwords https://www.google.com/partners/?hl=ru#p_certification_html;cert=6

Схема:

Планировка бюджета, конкурентный анализ и изучение сферы деятельности;

Подбор семантики (Планировщик ключевых запросов, Wordstat, Key Collektor);

Создание списка минус-слов;

Создание продающих текстов объявлений (1 ключ = 1 объявление, в некоторых случаях 2 объявления);

Быстрые ссылки, расширения объявлений;

Гео и временной таргетинг;

Настройка Яндекс.Метрики, метки from и UTM;

Выбор стратегии размещения и определение ставок.

Размещение на площадке и бесплатное сопровождение в течение 3 дней (оптимизация списка минус слов, оптимизация текстов объявлений, a/b тест).

Если хотите чтобы от рекламного канала была отдача, чтобы не было нулевого эффекта и слитого бюджета, обращайтесь ко мне!

Работаю исключительно через Excel.