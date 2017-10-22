Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и AdWords
Профиль на Freelance.ru: https://freelance.ru/dmitry9020
Я не занимаюсь продажами. Я привлекаю релевантный трафик из поисковика на ваш сайт по минимально возможной цене.
В контекстной рекламе 2 года. Есть опыт работы в таких сферах как:
- продажа приборов для автоматизации производств;
- поверка средств измерений;
- шугаринг;
- продажа детских автокресел;
- продажа роботов на солнечных батареях;
- изготовление нагрудных знаков;
- доставка цветов;
- учебники младших классов;
- оптовая продажа стеклянных и пластиковых флаконов;
- и многие другие.
Схема:
- Планировка бюджета, конкурентный анализ и изучение сферы деятельности;
- Подбор семантики (Планировщик ключевых запросов, Wordstat, Key Collektor);
- Создание списка минус-слов;
- Создание продающих текстов объявлений (1 ключ = 1 объявление, в некоторых случаях 2 объявления);
- Быстрые ссылки, расширения объявлений;
- Гео и временной таргетинг;
- Настройка Яндекс.Метрики, метки from и UTM;
- Выбор стратегии размещения и определение ставок.
- Размещение на площадке и бесплатное сопровождение в течение 3 дней (оптимизация списка минус слов, оптимизация текстов объявлений, a/b тест).
Если хотите чтобы от рекламного канала была отдача, чтобы не было нулевого эффекта и слитого бюджета, обращайтесь ко мне!
Работаю исключительно через Excel.
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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