dmitry9020

Дмитрий dmitry9020

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Настройка контекстной рекламы Яндекс.Директ и AdWords

Профиль на Freelance.ruhttps://freelance.ru/dmitry9020

Я не занимаюсь продажами. Я привлекаю релевантный трафик из поисковика на ваш сайт по минимально возможной цене.

В контекстной рекламе 2 года. Есть опыт работы в таких сферах как:

  • продажа приборов для автоматизации производств;
  • поверка средств измерений;
  • шугаринг;
  • продажа детских автокресел;
  • продажа роботов на солнечных батареях;
  • изготовление нагрудных знаков;
  • доставка цветов;
  • учебники младших классов;
  • оптовая продажа стеклянных и пластиковых флаконов;
  • и многие другие.
Сертификат по рекламе Google Adwords https://www.google.com/partners/?hl=ru#p_certification_html;cert=6

Схема:

  • Планировка бюджета, конкурентный анализ и изучение сферы деятельности;
  • Подбор семантики (Планировщик ключевых запросов, Wordstat, Key Collektor);
  • Создание списка минус-слов;
  • Создание продающих текстов объявлений (1 ключ = 1 объявление, в некоторых случаях 2 объявления);
  • Быстрые ссылки, расширения объявлений;
  • Гео и временной таргетинг;
  • Настройка Яндекс.Метрики, метки from и UTM;
  • Выбор стратегии размещения и определение ставок.
  • Размещение на площадке и бесплатное сопровождение в течение 3 дней (оптимизация списка минус слов, оптимизация текстов объявлений, a/b тест).
Контекстная реклама, в руках профессионала, очень мощный инструмент генерации лидов. Эффективность РК составленной некомпетентным человеком в разы меньше чем РК специалиста.

Если хотите чтобы от рекламного канала была отдача, чтобы не было нулевого эффекта и слитого бюджета, обращайтесь ко мне!

Работаю исключительно через Excel.

Контекстная реклама
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга