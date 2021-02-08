dmitry_bov

UI/UX и Веб дизайнер
Привет! Я UI/UX и Веб дизайнер с опытом создания приятных, интуитивно понятных, функциональных и минималистичных цифровых приложений для мобильных и веб-интерфейсов.Основное внимание я уделяю пониманию потребностей клиента и основной цели продукта. И я буду рад помочь вам с:
- Качественным дизайном пользовательского интерфейса;
- Дизайне веб-сайтов (Landing page, интернет магазин, блог, новостные сайты, визитки и многое другое);
- Дизайне мобильных приложений;
- Дизайне логотипов;
- Создании вайрфреймов и прототипов;
- Создании презентаций;
- Создании иконок, векторных иллюстраций;