dmitry_bov

UI/UX и Веб дизайнер

Привет! Я UI/UX и Веб дизайнер с опытом создания приятных, интуитивно понятных, функциональных и минималистичных цифровых приложений для мобильных и веб-интерфейсов.Основное внимание я уделяю пониманию потребностей клиента и основной цели продукта. И я буду рад помочь вам с: