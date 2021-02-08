dmitry_bov

Бов Дмитрий dmitry_bov

 
27 летУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
UI/UX и Веб дизайнер

Привет! Я UI/UX и Веб дизайнер с опытом создания приятных, интуитивно понятных, функциональных и минималистичных цифровых приложений для мобильных и веб-интерфейсов.Основное внимание я уделяю пониманию потребностей клиента и основной цели продукта. И я буду рад помочь вам с:

  • Качественным дизайном пользовательского интерфейса;
  • Дизайне веб-сайтов (Landing page, интернет магазин, блог, новостные сайты, визитки и многое другое);
  • Дизайне мобильных приложений;
  • Дизайне логотипов;
  • Создании вайрфреймов и прототипов;
  • Создании презентаций;
  • Создании иконок, векторных иллюстраций;
Дизайн мобильного приложения