Написание и редактирование материалов. Администрирование на Joomla

Имею большой опыт работы (более 7 лет) в нескольких крупных проектах по переводу, написанию и редактированию материалов различной тематики.

Имею опыт администрирования сайтов на Joomla!

Имею специализированное компьютерное образование и опыт работы более 3 лет по специальности "Администратор сетей". Хорошо владею предметом управления проектами. Имею обширные знания во многих технических и высокотехнологичных отраслях. Гарантирую точность формулировок в текстах, перепроверяю используемую информацию.

Готов работать в проектах на постоянной основе.

Практически постоянно нахожусь онлайн.

Приоритет при выполнении работы: с моей стороны - соблюдение сроков, с Вашей стороны - гарантия оплаты.