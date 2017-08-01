Сочный копирайтинг

Сочный копирайтинг. Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Гордеев, все идеи, которые я воплощаю для вас в тексте, пытаюсь по максимуму напитать яркими красками, сделать их сочными,

профессиональными и запоминающимися. Мне 35 лет, родился и вырос в городе Березники Пермского края, в данный момент проживаю в городе Пермь. Профессионально выполняю работу с текстами любого направления и сложности. Делаю SEO– оптимизированные тексты, которые вы вряд ли отличите от хорошего и

качественного копирайтинга.В 2001 году окончил Екатеринбургское пожарно – техническое училище. По своей основной профессии являюсь опытнейшим сотрудником системы МЧС

по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями. Знаю всю систему МЧС России

изнутри. Профессиональный действующий клубный диджей влюбленный в музыку. Разбираюсь в абсолютно разных жанрах и направлениях музыки, начиная от

самых глубоких электронных звучаний и заканчивая классическими, блюзовыми,

джазовыми и даже национальными – народными музыкальными шедеврами. Бывший профессиональный спортсмен. КМС по легкой атлетике. Посвятивший часть своей жизни спорту и тренировкам. Отлично разбираюсь во

многих спортивных видах. Не могу жить без гор и путешествий. Влюбленный в туризм человек. Впитываю и пропускаю через себя каждое место в котором мне удается

побывать. Кулинар – экспериментатор. Киноман и книголюб. Закончил школу копирайтинга Юлии Волкодав, курсы –Начинающий, Специалист, Профессионал. Сейчас копирайтинг для меня является так

же очень важной частью на моем жизненном пути. В любую работу пытаюсь вложить

частичку свей души. В написании текстов я открыл новую форму выражения своего

собственного – Я, своих фантазий, мыслей, моментов настоящей и прошлой жизни. Все вышеперечисленное является неотъемлемой частью моего существования, поэтому если вы обратитесь ко мне за статьями по темам всего что

касается туризма, отдыха, путешествий, кулинарии, спорта, музыки, новинок кино

и книжной индустрии, нюансов работы профессиональных спасателей – огнеборцев, то

вы получите самые насыщенные и качественные работы. При написании текста любой направленность, пытаюсь изучить предмет статьи изнутри, до самых малейших нюансов. Все свои работы делаю уникальными свыше 95%. Самое главное правило для меня – это доводить любое начатое дело до логического успеха в сроки, которые вы мне установили, чтобы этому не

препятствовало. Вы на 100% можете быть уверенны в качестве и своевременности выполнения вашего задания. На связи в любое время, и всегда настроен на позитивное общение.К критике отношусь со здоровым пониманием, так как считаю, что объективная своевременная критика – это всегда самые верные шаги в сторону

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