Приветствую Вас!

Я занимаюсь разработкой веб-сайтов "под ключ", с нуля, "от и до". В мои услуги входит:

*Проектирование интерфейсов, разработка дизайна сайта.

*Качественная вёрстка HTML5+CSS3

*Создание динамических интерфейсов на ajax, jquery

*Реализация функционала сайта на основе MODx CMF (EVO+REVO) или других систем.

*Наполнение сайта, написание качественных SEO-текстов

*SEO, продвижение сайта.

Я всегда слежу за последними тенденциями в мире веб-разработки, поэтому моя работа основана только на современных технологиях.