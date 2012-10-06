Приветствую Вас!
Я занимаюсь разработкой веб-сайтов "под ключ", с нуля, "от и до". В мои услуги входит:
*Проектирование интерфейсов, разработка дизайна сайта.
*Качественная вёрстка HTML5+CSS3
*Создание динамических интерфейсов на ajax, jquery
*Реализация функционала сайта на основе MODx CMF (EVO+REVO) или других систем.
*Наполнение сайта, написание качественных SEO-текстов
*SEO, продвижение сайта.
Я всегда слежу за последними тенденциями в мире веб-разработки, поэтому моя работа основана только на современных технологиях.
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- Сайт компании "Dark Online"126 просмотров