PHP/Symfony/MySQL программист.
PHP/Symfony/MySQL программист.
Опыт работы с проектами различной спеицифики от меклих до крупных (соц-сеть, premium adult content) объемов.
Готов рассмотреть любые проекты, с обязательным предоставлением дизайна и желательным верстки.
Наличие Git/SVN и Redmine/аналогов приятно и полезно.
- Активное использование: PHP/MySQL, Symfony Framework/Propel ORM, JavaScript/JQuery.
- Присутствуют опыт и знания: Sphinx, Redis, MongoDB, Doctrine ORM (v1), HTML5/CSS, Git/SVN, Linux.
- Знаком с: Zend Framework (v1), Python, PostgreSQL.
Последние работы:
- http://www.123fotoleinwand.de
- http://www.asaminternational.com/
Веб-программирование
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