PHP/Symfony/MySQL программист.

PHP/Symfony/MySQL программист.

Опыт работы с проектами различной спеицифики от меклих до крупных (соц-сеть, premium adult content) объемов.

Готов рассмотреть любые проекты, с обязательным предоставлением дизайна и желательным верстки.

Наличие Git/SVN и Redmine/аналогов приятно и полезно.

- Активное использование: PHP/MySQL, Symfony Framework/Propel ORM, JavaScript/JQuery.

- Присутствуют опыт и знания: Sphinx, Redis, MongoDB, Doctrine ORM (v1), HTML5/CSS, Git/SVN, Linux.

- Знаком с: Zend Framework (v1), Python, PostgreSQL.

Последние работы:

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