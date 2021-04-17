dmitrybazhen

Web-дизайнер - сайты под ключ

Здравствуйте

Меня зовут Дмитрий, я web-дизайнер

Я создаю продающие сайты, помогающие моим клиентам зарабатывать

Я работаю в этой сфере 6 месяцев и с уверенностью могу сказать ,что умею и знаю как грамотно и современно упаковать бизнес. Умею делать презентации для бизнес тренингов и собраний.

Я разрабатываю дизайн и после самостоятельно занимаюсь версткой сайта. Работаю с программами Figma и Tilda.

Мое портфолио: https://www.instagram.com/dmitry_bazhen/