Контекстная реклама. Яндекс Директ. Google Adwords. Таргет во Вконтакте

Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы в :

- ЯНДЕКС ДИРЕКТ

- GOOGLE ADWORDS

- ВКОНТАКТЕ

- ОДНОКЛАССНИКИ

- FACEBOOK

- ТИЗЕРНЫЕ СЕТИ

С удовольствием настрою рекламу для вашего интернет магазина или landing page - в общем для вашего бизнеса, будь то продажи или услуги.

Воспользовавшись моими услугами вы получите:

+ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ

+ ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТА

+ ОСТАВИТЕ ПОЗАДИ КОНКУРЕНТОВ

+ СНИЗИТЕ ЦЕНУ КЛИЕНТА

Делаю качественно, отвечаю за результат!

Работаю с адекватными, деловыми людьми с хорошим настроением!

При личном общении мы выясним, какие инструменты продвижения подходят именно вам.

Только индивидуальный подход.

Если Вы не знакомы с терминами: РСЯ, КМС, Ретаргетинг - спрашивайте - расскажу!

Буду рад плодотворному сотрудничеству!

Обращайтесь!

Дальше немного о себе как специалисте.

Более двух лет занимаюсь интернет коммерцией, имею опыт в продаже физ. товаров, как с Китая так и наших.

В рекламу и маркетинг пришел с личным практическим опытом, знаю процесс продаж изнутри.

Проходил обучение у:

1. Константин Горбунов (Тренинг Директологов)

2. Convert Monster (Идеальный ЯД, GA)

3. Андрй Иващенко (Агентство Context-Assist)

4. Михаил Приходько (Лидогенерация)

5. Рустам Назипов (Лид-менеджер, ТИЗЕРЫ)

6. Алексей Князев (Таргетинг в Соц. сетях)

7. Антон Даниелян (Маркетинг)

Практиковался на собственных интернет проектах. Работал в агентстве Сontext-Assist.

На данный момент сотрудничаю с несколькими Веб-студиями, настраиваю их клиентам рекламу.

За спиной уже более 100 рекламных кампаний и довольных клиентов!

Делаю на совесть, так как считаю, что лучшая реклама - САРАФАННОЕ РАДИО!

По всем вопросам, связанным с рекламой пишите на скайп dmitrybell77.