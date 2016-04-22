Я занимаюсь настройкой контекстной рекламы в :
- ЯНДЕКС ДИРЕКТ
- GOOGLE ADWORDS
- ВКОНТАКТЕ
- ОДНОКЛАССНИКИ
- ТИЗЕРНЫЕ СЕТИ
С удовольствием настрою рекламу для вашего интернет магазина или landing page - в общем для вашего бизнеса, будь то продажи или услуги.
Воспользовавшись моими услугами вы получите:
+ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
+ ЭКОНОМИЮ БЮДЖЕТА
+ ОСТАВИТЕ ПОЗАДИ КОНКУРЕНТОВ
+ СНИЗИТЕ ЦЕНУ КЛИЕНТА
Делаю качественно, отвечаю за результат!
Работаю с адекватными, деловыми людьми с хорошим настроением!
При личном общении мы выясним, какие инструменты продвижения подходят именно вам.
Только индивидуальный подход.
Если Вы не знакомы с терминами: РСЯ, КМС, Ретаргетинг - спрашивайте - расскажу!
Буду рад плодотворному сотрудничеству!
Обращайтесь!
Дальше немного о себе как специалисте.
Более двух лет занимаюсь интернет коммерцией, имею опыт в продаже физ. товаров, как с Китая так и наших.
В рекламу и маркетинг пришел с личным практическим опытом, знаю процесс продаж изнутри.
Проходил обучение у:
1. Константин Горбунов (Тренинг Директологов)
2. Convert Monster (Идеальный ЯД, GA)
3. Андрй Иващенко (Агентство Context-Assist)
4. Михаил Приходько (Лидогенерация)
5. Рустам Назипов (Лид-менеджер, ТИЗЕРЫ)
6. Алексей Князев (Таргетинг в Соц. сетях)
7. Антон Даниелян (Маркетинг)
Практиковался на собственных интернет проектах. Работал в агентстве Сontext-Assist.
На данный момент сотрудничаю с несколькими Веб-студиями, настраиваю их клиентам рекламу.
За спиной уже более 100 рекламных кампаний и довольных клиентов!
Делаю на совесть, так как считаю, что лучшая реклама - САРАФАННОЕ РАДИО!
По всем вопросам, связанным с рекламой пишите на скайп dmitrybell77.