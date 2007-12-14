dmitrybokov

Опыт работы в 1С - 15 лет
Свидетельство о прослушивании курса "Введение в конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8. Основные объекты" (1С:Специалист, версия 8.x №1C1212070101 выдан 14.12.2007):
http://yadi.sk/d/4ObiV98g2HI7q
Свидетельство о прослушивании курса "Конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских задач" (1С:Специалист, версия 8.x №1C1212070202 выдан 14.12.2007):
http://yadi.sk/d/MfnpefxA2HI5K
Профессиональный опыт
ведущий инженер-программист, начальник бюро разработки ПО, начальник бюро постановки задач, системный аналитик.,
Март 2004 – настоящее время
ОАО “Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов” (Каменск-Уральский) IT, телеком, связь
Обязанности:
- Перевод системы складского учета выпускаемой продукции с Visual FoxPro на платформу 1С 7.7
- Сопровождение конфигурации 1С 7.7 Бухгалтерия
- Перевод конфигурации 1С 7.7 Бухгалтерия на платформу 1С 8 Управление производственным предприятием, синхронизация информации между 1С 7.7 и 1С 8 с помощью механизма OLE.
- Разработка и сопровождение АСУТП в ERP-системе Microsoft Business Solution Axapta 3.0
- Интеграция АСУТП Microsoft Business Solution Axapta c 1C Бухгалтерией 7.7 с помощью запросов на языке Transact SQL к MS SQL Axapta, а впоследствии и с 1С 8 Управление производственным предприятием
- Написание и сопровождение OLAP-кубов
- доработка конфигурации под предприятие и сопровождение 1С 8.1 Управление производственным предприятием
- внедрение 1С 8.2 Зарплата и управление персоналом
- внедрение 1С 8.2 Документооборот
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системный администратор, Январь 2003 – Февраль 2004
ЗАО “Уралцветметобработка” (Каменск-Уральский) IT, телеком, связь
Обязанности:
- Написание системы складского учета металлопроката на СУБД Visual FoxPro;
- сопровождение конфигурации 1С 7.7 Бухгалтерия.
- системное администрирование
старший инженер-программист, Декабрь 2000 – Январь 2003
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ООО “Уралцветметоптторг” (Каменск-Уральский) IT, телеком, связь
Обязанности:
- Написание системы складского учета металлопроката на СУБД Visual FoxPro;
- сопровождение конфигураций 1С 7.7 Бухгалтерския, 1С 7.7 Зарплата и Кадры
- интеграция системы складского учета на Visual FoxPro с 1С Бухгалтерией 7.7.
- системное администрирование
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Инженер-программист, Май 1999 – Декабрь 2000
ФГУП ПО “Октябрь” (Каменск-Уральский) IT, телеком, связь
Обязанности:
- Сопровождение системы складского учета выпускаемой продукции на Power Builder;
- сопровождение системы складского учета материалов на СУБД Clipper.
Основное образование
1998, УГТУ-УПИ г.Екатеринбург, радиотехнический/Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, диплом,
1998, УГТУ-УПИ г.Екатеринбург, экономический/Информационные системы в экономике, диплом,
Повышение квалификации / курсы
2009, Александр Долгу, курс PHP мастер, Сертификат
2007, Учебный центр Компании "АСП", Введение в крнфигурирование в системе 1С:Предприятие8. Основные объекты, Свидетельство о прослушивании курса
2007, Учебный центр Компании "АСП", Конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских задач, Свидетельство о прослушивании курса
2006, CIFT, курс Корпоративная Система Управления Проектами: проектирование, построение, развитие, Сертификат
2006, CIFT, курс по OLAP – Designing and Implementing OLAP Solutions with Microsoft SQL Server 2000, Сертификат
2005, Корус Консалтинг, курс Средства разработки в Microsoft Business Solutions-Axapta, Сертификат
Ключевые навыки
Средства и языки программирования: PHP, mySQL, 1C 8.0, 8.1, 8.2, 1C 7.7, Transact SQL для MS SQL Server, ERP Microsoft Business Solution Axapta, OLAP-кубы, использование механизмов OLE, COM, Visual FoxPro 6.0, Turbo Pascal 3. 0-7.0, Clipper 4.5, FoxPro 2.0-2.5.
Интеграция систем ПО между собой.
Постановка задач.
Системное администрирование MSSQL Server, MS Windows Server, доменной структуры сети, настройка локальных сетей.