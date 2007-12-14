dmitrybokov

Опыт работы в 1С - 15 лет

Свидетельство о прослушивании курса "Введение в конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8. Основные объекты" (1С:Специалист, версия 8.x №1C1212070101 выдан 14.12.2007):

http://yadi.sk/d/4ObiV98g2HI7q

Свидетельство о прослушивании курса "Конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских задач" (1С:Специалист, версия 8.x №1C1212070202 выдан 14.12.2007):

http://yadi.sk/d/MfnpefxA2HI5K

Профессиональный опыт

ведущий инженер-программист, начальник бюро разработки ПО, начальник бюро постановки задач, системный аналитик.,

Март 2004 – настоящее время

ОАО “Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов” (Каменск-Уральский) IT, телеком, связь

Обязанности:

- Перевод системы складского учета выпускаемой продукции с Visual FoxPro на платформу 1С 7.7

- Сопровождение конфигурации 1С 7.7 Бухгалтерия

- Перевод конфигурации 1С 7.7 Бухгалтерия на платформу 1С 8 Управление производственным предприятием, синхронизация информации между 1С 7.7 и 1С 8 с помощью механизма OLE.

- Разработка и сопровождение АСУТП в ERP-системе Microsoft Business Solution Axapta 3.0

- Интеграция АСУТП Microsoft Business Solution Axapta c 1C Бухгалтерией 7.7 с помощью запросов на языке Transact SQL к MS SQL Axapta, а впоследствии и с 1С 8 Управление производственным предприятием

- Написание и сопровождение OLAP-кубов

- доработка конфигурации под предприятие и сопровождение 1С 8.1 Управление производственным предприятием

- внедрение 1С 8.2 Зарплата и управление персоналом

- внедрение 1С 8.2 Документооборот

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системный администратор, Январь 2003 – Февраль 2004

ЗАО “Уралцветметобработка” (Каменск-Уральский) IT, телеком, связь

Обязанности:

- Написание системы складского учета металлопроката на СУБД Visual FoxPro;

- сопровождение конфигурации 1С 7.7 Бухгалтерия.

- системное администрирование

старший инженер-программист, Декабрь 2000 – Январь 2003

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ООО “Уралцветметоптторг” (Каменск-Уральский) IT, телеком, связь

Обязанности:

- Написание системы складского учета металлопроката на СУБД Visual FoxPro;

- сопровождение конфигураций 1С 7.7 Бухгалтерския, 1С 7.7 Зарплата и Кадры

- интеграция системы складского учета на Visual FoxPro с 1С Бухгалтерией 7.7.

- системное администрирование

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Инженер-программист, Май 1999 – Декабрь 2000

ФГУП ПО “Октябрь” (Каменск-Уральский) IT, телеком, связь

Обязанности:

- Сопровождение системы складского учета выпускаемой продукции на Power Builder;

- сопровождение системы складского учета материалов на СУБД Clipper.

Основное образование

1998, УГТУ-УПИ г.Екатеринбург, радиотехнический/Вычислительные машины, комплексы, системы и сети, диплом,

1998, УГТУ-УПИ г.Екатеринбург, экономический/Информационные системы в экономике, диплом,

Повышение квалификации / курсы

2009, Александр Долгу, курс PHP мастер, Сертификат

2007, Учебный центр Компании "АСП", Введение в крнфигурирование в системе 1С:Предприятие8. Основные объекты, Свидетельство о прослушивании курса

2007, Учебный центр Компании "АСП", Конфигурирование в системе 1С:Предприятие 8. Решение бухгалтерских задач, Свидетельство о прослушивании курса

2006, CIFT, курс Корпоративная Система Управления Проектами: проектирование, построение, развитие, Сертификат

2006, CIFT, курс по OLAP – Designing and Implementing OLAP Solutions with Microsoft SQL Server 2000, Сертификат

2005, Корус Консалтинг, курс Средства разработки в Microsoft Business Solutions-Axapta, Сертификат

Ключевые навыки

Средства и языки программирования: PHP, mySQL, 1C 8.0, 8.1, 8.2, 1C 7.7, Transact SQL для MS SQL Server, ERP Microsoft Business Solution Axapta, OLAP-кубы, использование механизмов OLE, COM, Visual FoxPro 6.0, Turbo Pascal 3. 0-7.0, Clipper 4.5, FoxPro 2.0-2.5.

Интеграция систем ПО между собой.

Постановка задач.

Системное администрирование MSSQL Server, MS Windows Server, доменной структуры сети, настройка локальных сетей.