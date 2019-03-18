dmitrygranko

Дмитрий Гранько dmitrygrankodmitrygranko
27 летРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Графический дизайн, веб-дизайн, веб-разработка
Здравствуйте! Я работаю в сфере веб-разработки более трех лет, занял I место в региональном этапе конкурса WorldSkills в компетенции "Веб-дизайн / Web design and development" в 2017 г.
Работаю в областях: веб-дизайн, графический дизайн, разработка логотипов, фирменный стиль, верстка сайтов, frontend-разработка, компьютерная графика, CG-art
Ознакомиться с моим портфолио Вы можете здесь: https://www.behance.net/dmitrygr
Эл. почта: [email protected]
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