dmitrygranko

Графический дизайн, веб-дизайн, веб-разработка

Здравствуйте! Я работаю в сфере веб-разработки более трех лет, занял I место в региональном этапе конкурса WorldSkills в компетенции "Веб-дизайн / Web design and development" в 2017 г.

Работаю в областях: веб-дизайн, графический дизайн, разработка логотипов, фирменный стиль, верстка сайтов, frontend-разработка, компьютерная графика, CG-art

Ознакомиться с моим портфолио Вы можете здесь: https://www.behance.net/dmitrygr

Эл. почта: [email protected]