dmitryhanevich

Видеооператор | Видеограф | Монтажер
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я видеооператор / монтажер.
Организация съемок "с нуля"
Съемка постановочных и рекламных видео , музыкальных клипов и тд.
Предметная видео/фото съемка, мероприятия, выпускные и тд.
Съемка для youtube (уроки, вебинары, блоги)
Уверенная работа на профессиональных и любительских камерах.
Работаю с кино-освещением и кино-техникой.
Предпродакшн | Продакшн | Постпродакшн
Работаю с пакетом ADOBE : Premiere Pro, After Efffects, Lightroom, Photoshop.
Монтаж в Davinci Resolve 17