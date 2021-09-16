dmitryhanevich

Дмитрий dmitryhanevich

 
23 годаУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеооператор | Видеограф | Монтажер

Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я видеооператор / монтажер.

Организация съемок "с нуля"

Съемка постановочных и рекламных видео , музыкальных клипов и тд.

Предметная видео/фото съемка, мероприятия, выпускные и тд.

Съемка для youtube (уроки, вебинары, блоги)

Уверенная работа на профессиональных и любительских камерах.

Работаю с кино-освещением и кино-техникой.

Предпродакшн | Продакшн | Постпродакшн

Работаю с пакетом ADOBE : Premiere Pro, After Efffects, Lightroom, Photoshop.

Монтаж в Davinci Resolve 17

Photoshop