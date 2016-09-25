dmitrylg

Дмитрий dmitrylg

 
40 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Доброго времени суток!

Чем я занимаюсь?

  • Html/Css - знаком с данными web-языками уже 5 лет и имею множество готовых лендингов, одностраничников, а также блогов, в которых применял свои идеи по оформлению.
  • Php/C# - Знаком с ними около 4 лет.  По Php проходил профессиональные курсы в престижном учебном центре "Специалист" (при МГТУ им.  Баумана). Создавал на Php движки для интернет магазинов,  написал большое кол-во полезных скриптов.
  • Автоматизация действий в интернете. Сюда входит полное освоение ZennoPoster, владение Xrumer, Imacros и многое другое. Имеются множество готовых проектов.
  • Арбитраж трафика. Маркетинг
Есть возможность и выполнение индивидуальных проектов. Буду рад каждому заказчику 