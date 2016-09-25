Доброго времени суток!
Чем я занимаюсь?
- Html/Css - знаком с данными web-языками уже 5 лет и имею множество готовых лендингов, одностраничников, а также блогов, в которых применял свои идеи по оформлению.
- Php/C# - Знаком с ними около 4 лет. По Php проходил профессиональные курсы в престижном учебном центре "Специалист" (при МГТУ им. Баумана). Создавал на Php движки для интернет магазинов, написал большое кол-во полезных скриптов.
- Автоматизация действий в интернете. Сюда входит полное освоение ZennoPoster, владение Xrumer, Imacros и многое другое. Имеются множество готовых проектов.
- Арбитраж трафика. Маркетинг
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