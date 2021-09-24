dmitrymakhonin

Давайте знакомится! Меня зовут Дмитрий)

Люблю творчество во всех его проявлениях, но особенно - все, что связанно с web-дизайном.

Я дружелюбный человек, поэтому смело обращайтесь ко мне за решением ваших задач в сфере дизайна.

Чем я могу быть полезен:

- прототипирование и дизайн сайтов;

- редактирование фотографии, ретушь;

-оформление соцсетей;

-создание рекламных баннеров.

Работаю в программах Photoshop и Figma.

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Телефон, Viber, Whatsapp и Telegram: +79646996566