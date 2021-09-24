dmitrymakhonin

Давайте знакомится! Меня зовут Дмитрий)
Люблю творчество во всех его проявлениях, но особенно - все, что связанно с web-дизайном.
Я дружелюбный человек, поэтому смело обращайтесь ко мне за решением ваших задач в сфере дизайна.
Чем я могу быть полезен:
- прототипирование и дизайн сайтов;
- редактирование фотографии, ретушь;
-оформление соцсетей;
-создание рекламных баннеров.
Работаю в программах Photoshop и Figma.
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон, Viber, Whatsapp и Telegram: +79646996566
Действие аккаунта приостановлено!