dmitrymusician

Горшелев Дмитрий Рустамович
Дата рождения: 18.09.1997 г.
Проживание: г. Сургут
Контактная информация:
Телефон: +7 (904) 479-42-50
Электронная почта: [email protected]
Ключевые знания и навыки:
● Уверенный пользователь ПК (Windows, MS Office, 1C, Adobe (Photoshop, Acrobat), ABBYY (FineReader), сборка ПК, установка ПО, ОС, драйверов).
● Иностранные языки: Английский язык – свободное владение Advanced (C1-C2).
● Работа с документами, деловое общение.
Опыт работы:
04.2021 – настоящее время, Менеджер проектов
ООО «ПЕРЕВОДОВ-Сургут», г. Сургут
Сфера деятельности компании: федеральная сеть бюро переводов
● Деловая переписка, оформление и ведение заказов юридических лиц на устный и письменный перевод.
● Регистрация у нотариуса, заверение документов.
● Распределение заказов по переводчикам, контроль и оплата их работы, а также непосредственное
участие в устном и письменном переводе.
09.2020 – 07.2021, Продавец-консультант
Филиал Северо-Западный ООО «ДНС Ритейл», г. Санкт-Петербург
Сфера деятельности компании: Продажа непродовольственных товаров
● Продажа компьютерной, цифровой и бытовой техники.
● Сопровождение продажи документами.
● Консультирование клиентов по интересующим вопросам.
● Подбор комплектующих и сборка ПК.
Образование:
2021 Курс повышения квалификации:
SAP S/4HANA Academy 2021: Построение интеллектуального предприятия на базе SAP S/4HANA
2021 -2023 Сургутский государственный университет, г. Сургут
Специальность: «Информационные системы и технологии», профиль: «Управление данными»
2015-2019 Сургутский государственный университет, г. Сургут
Специальность: «Лингвистика», профиль: «Перевод и переводоведение», высшее образование, диплом
О себе:
Мое первое образование - Лингвист-переводчик (устный и письменный перевод). Свободно
владею английским языком. Работаю в бюро переводов менеджером проектов.
Неоднократно выступал устным переводчиком, что приносит мне огромное
удовольствие. Перевожу
Интересуюсь IT сферой, получаю степень магистра IT-направлении (Информационные системы и технологии: Управление данными).