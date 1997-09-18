dmitrymusician

Дмитрий Горшелев

Горшелев Дмитрий Рустамович

Дата рождения: 18.09.1997 г.

Проживание: г. Сургут

Контактная информация:

Телефон: +7 (904) 479-42-50

Электронная почта: [email protected]

Ключевые знания и навыки:

● Уверенный пользователь ПК (Windows, MS Office, 1C, Adobe (Photoshop, Acrobat), ABBYY (FineReader), сборка ПК, установка ПО, ОС, драйверов).

● Иностранные языки: Английский язык – свободное владение Advanced (C1-C2).

● Работа с документами, деловое общение.

Опыт работы:

04.2021 – настоящее время, Менеджер проектов

ООО «ПЕРЕВОДОВ-Сургут», г. Сургут

Сфера деятельности компании: федеральная сеть бюро переводов

● Деловая переписка, оформление и ведение заказов юридических лиц на устный и письменный перевод.

● Регистрация у нотариуса, заверение документов.

● Распределение заказов по переводчикам, контроль и оплата их работы, а также непосредственное

участие в устном и письменном переводе.

09.2020 – 07.2021, Продавец-консультант

Филиал Северо-Западный ООО «ДНС Ритейл», г. Санкт-Петербург

Сфера деятельности компании: Продажа непродовольственных товаров

● Продажа компьютерной, цифровой и бытовой техники.

● Сопровождение продажи документами.

● Консультирование клиентов по интересующим вопросам.

● Подбор комплектующих и сборка ПК.

Образование:

2021 Курс повышения квалификации:

SAP S/4HANA Academy 2021: Построение интеллектуального предприятия на базе SAP S/4HANA

2021 -2023 Сургутский государственный университет, г. Сургут

Специальность: «Информационные системы и технологии», профиль: «Управление данными»

2015-2019 Сургутский государственный университет, г. Сургут

Специальность: «Лингвистика», профиль: «Перевод и переводоведение», высшее образование, диплом

О себе:

Мое первое образование - Лингвист-переводчик (устный и письменный перевод). Свободно

владею английским языком. Работаю в бюро переводов менеджером проектов.

Неоднократно выступал устным переводчиком, что приносит мне огромное

удовольствие. Перевожу

Интересуюсь IT сферой, получаю степень магистра IT-направлении (Информационные системы и технологии: Управление данными).