dmitrypolenov

Веб разработчик Дмитрий Поленов.

Доброго времени суток всем,зашедшим на мой профиль!

Моя специализация - разработка,доработка и поддержка сайтов различной сложности- от самых простых landing page до серьезных проектов.

Могу предоставить вам бесплатно платные шаблоны и модули, помогу с выбором хостинга.

Найду решения под любые задачи!

Образование в сфере IT.

Web:

Разработка сайтов с нуля

Разработка сайтов на CMS:Wordpress, Joomla

Разработка Landing Page

Доработка модулей на сайте

Верстка страниц

Устранение багов на сайте

Настройка хостинга/сервера