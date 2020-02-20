dmitrypolenov

Дмитрий dmitrypolenovdmitrypolenov
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Веб разработчик Дмитрий Поленов.
Доброго времени суток всем,зашедшим на мой профиль!
Моя специализация - разработка,доработка и поддержка сайтов различной сложности- от самых простых landing page до серьезных проектов.
Могу предоставить вам бесплатно платные шаблоны и модули, помогу с выбором хостинга.
Найду решения под любые задачи!
Образование в сфере IT.
Web:
Разработка сайтов с нуля
Разработка сайтов на CMS:Wordpress, Joomla
Разработка Landing Page
Доработка модулей на сайте
Верстка страниц
Устранение багов на сайте
Настройка хостинга/сервера
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