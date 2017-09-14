dmitryrittel

Необходимо сверстать Лендинг. Сроки : до 1 июля, 12.00 часов по МВ Стоимость : 2 500 р Обязательно Адаптивная вёрстка. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису. При отписке на проект, прикрепляйте примеры своих работ или ссылки. Подробности обсудим с ...