dmitryrittel

Необходимо сверстать Лендинг. Сроки : до 1 июля, 12.00 часов по МВ Стоимость : 2 500 р Обязательно Адаптивная вёрстка. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису. При отписке на проект, прикрепляйте примеры своих работ или ссылки. Подробности обсудим с ...
Дмитрий Риттель dmitryritteldmitryrittel
48 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Я против войны в Украине!
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт3 года назад
Нарисовать дизайн Лендинга. Тематика: " Профессиональная помощь частного Психоаналитика " Сроки: 1 -2 дня Стоимость : от 3 500 р. Приоритет, кто уже работал с данной тематикой. При отписке на проект, прикрепляйте примеры своих работ или ссылки. Подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо сверстать лендинг. Срок до 10 сентября. Стоимость 3500 Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису. Прикрепляйте примеры своих работ, при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.HTML-верстка26 заявокЗакрыт6 лет назад
- $3
Тематика Лендинга: Учебный центр. Срок до 20 августа. Приоритет фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой. Прикрепите примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатом.Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт6 лет назад