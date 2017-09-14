dmitryrittel

Дмитрий Риттель dmitryrittel

 
48 летРоссия/Екатеринбург
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Заказчик

  • Верстальщи

    Необходимо сверстать Лендинг. Сроки : до 1 июля, 12.00 часов по МВ Стоимость : 2 500 р Обязательно Адаптивная вёрстка. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису. При отписке на проект, прикрепляйте примеры своих работ или ссылки. Подробности обсудим с ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн сайта

    Нарисовать дизайн Лендинга. Тематика: " Профессиональная помощь частного Психоаналитика " Сроки: 1 -2 дня Стоимость : от 3 500 р. Приоритет, кто уже работал с данной тематикой. При отписке на проект, прикрепляйте примеры своих работ или ссылки. Подробности обсудим с кандидатами.

    Дизайн лендингаДизайн сайта
    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    Необходимо сверстать лендинг. Срок до 10 сентября. Стоимость 3500 Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 по сервису. Прикрепляйте примеры своих работ, при отписке на проект. Все подробности обсудим с кандидатами.

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо нарисовать дизайн Лендинга

    $3

    Тематика Лендинга: Учебный центр. Срок до 20 августа. Приоритет  фрилансерам, которые уже работали с данной тематикой. Прикрепите примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатом.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    6 лет назад