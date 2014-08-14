Графичесский, продающий дизайн

Продающий копирайтинг, крутой фирменный стиль, логотипы и продающие сайты с конверсией до 50%

Занимаюсь увеличением продаж в малом и среднем бизнесе с гарантией результата, пишу продающие тексты, создаю фирменный стиль и логотипы, сайты и Landing Page с конверсией до 50%

Уже работаю с [бм], Транснефтью, Martini, KFC, SubWay, Oodji, Black Star, Beeline

Копирайтинг — это не реклама, не тексты в буклетах и на сайте,

не продающие письма, а продажа. Акт продажи, но в письменной

форме. Единственное, что его отличает, это носитель.

Хороший продающий текст продает за вас и без вас, используя

продающий текст можно вытянуть продажи практически любого

продукта, и наоборот, стандартные фразы могут запороть весь

бизнес.

Качественный графический дизайн становится общенародным достоянием, и даже неважно что именно продаёт кампания попавшая «в десятку» с выбором своей дизайн-студии. Равносильно и обратное: некачественный дизайн как правило не задерживается в уме людей и даже не вызывает ассоциаций с нужным продуктом. О психологическом резонансе с целевой аудиторией продукта в таком случае можно и не вспоминать.

Веб-дизайн, помимо чисто эстетической составляющей и эмоционально-информационной нагрузки является по-сути «живой картинкой». Элементы креативных решений это в первую очередь интерфейс, посредством которого человек, посетивший веб-ресурс оперирует его информационным содержимым. Удобство пользователя здесь играет первостепенную роль. Конкретные цели достигаются путём подбора оптимальных визуальных образов, увязанных в структуру Интернет-ресурса без потери скорости передачи данных.

Именно поэтому помимо культурных знаний, Веб-дизайнер должен владеть ещё и техническими аспектами веб-программирования.

Мало кому захочется, зайдя в Интернет-магазин антикварных картин, сидеть полчаса у монитора в ожидании пока загрузится огромная репродукция какого-нибудь нетленного произведения классики. Скорее всего, подождав три-четыре секунды, человек поищет нечто более удобное для себя-пойдёт на другой портал, сайт, страницу. Туда, где будет удобно, быстро, доходчиво и желательно ещё и недорого. Сэкономленное время, высокое эмоциональное состояние посетителя это деньги, которые зарабатывает тот, кто предоставляет наиболее комфортную среду. А комфортная Интернет-среда создаётся именно веб-дизайнерами.