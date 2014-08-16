dmitrytoda

Переводы: английский, французский, испанский и португальский языки

Профессиональный технический и художественный перевод текстов.

Корректура переводных текстов (русский).

Последовательный устный перевод.

Языки:

английский, французский, испанский, португальский (бразильский) - свободно

русский - родной

Образование и опыт:

Московский Физико-Технический Институт, специальность "Прикладные математика и физика", дипломная работа в области Computer Science.

Стажировка в США (учебный центр компании Accenture). Проживание в Чили и Бразилии.

Работаю переводчиком с 2005 года (фриланс). Владею Trados и Translation Workspace. Имею опыт работы в команде переводчиков с соблюдением глоссария и общих стандартов.

Переводы и редактуры текстов по тематикам:

- информационные технологии (локализация ПО, документация на СУБД, операционные системы, мобильные устройства и приложения, офисное ПО)

- финансы (ценные бумаги, фондовые рынки, банковская деятельность)

- телекоммуникационные технологии (интернет, компьютерные сети, сотовая связь)

- точные науки (математика, физика)

- художественные тексты

Ориентировочная стоимость услуг:

- Письменные переводы: $4.5-5.5 за 1800 знаков с пробелами в зависимости от языковой пары, тематики и срочности

- Редактура и устные переводы: обсуждается отдельно для каждого задания

- Возможны скидки при наличии постоянного потока заданий

Портфолио не могу выложить из соображений авторского права. Кроме того, многие мои работы представляют собой локализованное программное обеспечение. Для новых заказчиков готов выполнить тестовое задание.

В качестве примеров, я участвовал в проектах по локализации MS SQL Server, по переводу документации Oracle, по локализации средств OCR. Переводил презентации по Mergers&Acquisitions, учебные курсы по финансовым инструментам (акции, облигации, дерривативы).