dmitryvishnevsky

Дмитрий Вишневский dmitryvishnevskydmitryvishnevsky
36 летУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Руководитель студии «I Can Design» – Web Design Studio
Доброго времени суток, уважаемые заказчики!
Меня зовут Дмитрий Вишневский, я руководитель студии «I Can Design» – Web Design Studio.
Имею огромный опыт в работе веб-дизайнером, программистом, СЕО-специалистом, контент-менеджером и вебмастером.
Владею прогграмированием: Adobe Flash(AS3, AS2), HTML, CSS, PHP, Wordpress, Joomla.
Владею програмами: Adobe Photoshop, Аdobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Dreamweaver, Word, Exсel.
Занимаюсь наполнением и продвижением собственных проектов.
С удовольствием буду рад помочь вам в выполнении ваших заданий!
С Уважением, Дмитрий Вишневский.