dmitryvishnevsky

Руководитель студии «I Can Design» – Web Design Studio

Доброго времени суток, уважаемые заказчики!

Меня зовут Дмитрий Вишневский, я руководитель студии «I Can Design» – Web Design Studio.

Имею огромный опыт в работе веб-дизайнером, программистом, СЕО-специалистом, контент-менеджером и вебмастером.

Владею прогграмированием: Adobe Flash(AS3, AS2), HTML, CSS, PHP, Wordpress, Joomla.

Владею програмами: Adobe Photoshop, Аdobe Illustrator, Corel Draw, Adobe Dreamweaver, Word, Exсel.

Занимаюсь наполнением и продвижением собственных проектов.

С удовольствием буду рад помочь вам в выполнении ваших заданий!

С Уважением, Дмитрий Вишневский.