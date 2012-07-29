dmitultimate

Здравствуйте!

Рад, что Вы заинтересовались моей персоной.

Я очень деятельный человек и люблю нетривиальные задачи. Уже 3 года пишу статьи, делаю художественные и технические переводы.Никогь за работу, если не буду на 100% уверен, что сделаю качественно и успею в срок.

За компьютером Вы меня можете найти с 14 до 24 в рабочие дни. В выходные- постоянно.

Услуги:

копирайтинг от 2$/1000 знаков без пробелов

рерайтинг от 1$/1000 знаков без пробелов

Специализируюсь на статьях о с/х и АПК, спорте, технические тематики .

О себе: по первому образованию инженер,а по втор

С уважением, Татарников Дмитрий.