dmitultimate

Здравствуйте!
Рад, что Вы заинтересовались моей персоной.
Я очень деятельный человек и люблю нетривиальные задачи. Уже 3 года пишу статьи, делаю художественные и технические переводы.Никогь за работу, если не буду на 100% уверен, что сделаю качественно и успею в срок.
За компьютером Вы меня можете найти с 14 до 24 в рабочие дни. В выходные- постоянно.
Услуги:
копирайтинг от 2$/1000 знаков без пробелов
рерайтинг от 1$/1000 знаков без пробелов
Специализируюсь на статьях о с/х и АПК, спорте, технические тематики .
О себе: по первому образованию инженер,а по втор
С уважением, Татарников Дмитрий.