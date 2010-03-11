Создание сайтов с оптимизированным, под клиента, программным обеспечением

Есть зарегистрированная фирма ООО "ДмКаз". При желании подписывается договор с подробным техническим заданием и актом приёмки. Возможен наличный / безналичный расчет.

Основное направление деятельности – создание сайтов с эксклюзивным дизайном и оптимизированным, под каждого конкретного клиента, программным обеспечением. Преимуществом данного подхода, для клиента, является то, что дизайн будет разрабатываться с "нуля", конкретно под его – клиента – требования и пожелания, основываясь на фирменном стиле его компании и её целях, а так же не будет ограничен возможностями широкораспространенных и потому похожих друг на друга систем управления сайтом (CMS), которые используют большинство при реализации проектов. Все без исключения создаваемые сайты основываются на разработанном программном решении "СontentControl DK". Благодаря ему все клиенты, даже не обладая серьезными знаниями в области веб-технологий, могут самостоятельно управлять своим сайтом. При этом специфические задачи, при взаимодействии с базами данных, и не только с ними, – разрабатываются индивидуально, конкретно под каждого клиента, что позволяет реализовать любые пожелания заказчика в удобном для него виде, тогда как широкораспространенные CMS ориентированы "на всех" и соответственно накладывают определенные ограничения по возможности реализации требований клиента, что приводит к поиску компромиссов при постановке задач.

Большинство проектов реализую сам. Иногда, по необходимости, подключаю других фрилансеров. При написании программной части сайта использую язык программирования Perl.

Более подробное портфолио http://www.dmkazstudio.ru/

E-mail: [email protected]

ICQ: 394003437

Phone: +7 911 7562323