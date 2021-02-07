dmkpremium

Прибыль, прибыль, прибыль, для моих клиентов. Именно с такими мыслями я подхожу к работе.

Использую не стандартные методики и техники. Как специалист, я смогу быть вам полезен следующими инструментами:

- Анализ конкурентов;

- Анализ целевой аудитории;

- Консультация по продукту, с точки зрения целевой аудитории;

- Таргетированная реклама;

- Тексты на сайте;

- Смысловая упаковка сайта;

- Рекламные макеты;

- Создание прототипа сайта;

- Создание сайта/лендинга.

Показываю результат лучше 51% конкурентов, за счёт собственного системного подхода.