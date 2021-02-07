dmkpremium

Прибыль, прибыль, прибыль, для моих клиентов. Именно с такими мыслями я подхожу к работе.
Использую не стандартные методики и техники. Как специалист, я смогу быть вам полезен следующими инструментами:
- Анализ конкурентов;
- Анализ целевой аудитории;
- Консультация по продукту, с точки зрения целевой аудитории;
- Таргетированная реклама;
- Тексты на сайте;
- Смысловая упаковка сайта;
- Рекламные макеты;
- Создание прототипа сайта;
- Создание сайта/лендинга.
Показываю результат лучше 51% конкурентов, за счёт собственного системного подхода.
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