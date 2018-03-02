Здравствуйте.

Я профессионально занимаюсь SMM и продвижением любого рода бизнеса в интернете.

Работаю в этой сфере уже больше 4 лет. На данный момент я занимаюсь арбитражем трафика и

продвижением сетки сообществ в Instagram (коммерческие сообщества). С радостью займусь выполнением Вашего проекта.

Настройка таргет рекламы Facebook - 950 грн + 21 день сопровождения рекламного кабинета

Настройка контекстной рекламы - 1250 грн + 21 день сопровождения рекламного кабинета

Привлечение 1000 подписчиков ЦА (vk,instagram,youtube) - 1250 грн - 1450 грн

Создание Landing Page - 1850 грн - 2 500 грн

Консультация - от 200 грн/час