Здравствуйте.
Я профессионально занимаюсь SMM и продвижением любого рода бизнеса в интернете.
Работаю в этой сфере уже больше 4 лет. На данный момент я занимаюсь арбитражем трафика и
продвижением сетки сообществ в Instagram (коммерческие сообщества). С радостью займусь выполнением Вашего проекта.
Настройка таргет рекламы Facebook - 950 грн + 21 день сопровождения рекламного кабинета
Настройка контекстной рекламы - 1250 грн + 21 день сопровождения рекламного кабинета
Привлечение 1000 подписчиков ЦА (vk,instagram,youtube) - 1250 грн - 1450 грн
Создание Landing Page - 1850 грн - 2 500 грн
Консультация - от 200 грн/час