dmskala

Дмитрий dmskala

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сайт

    Нужен одностраничный сайт на платформе lP

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

dashavol
Дарья 
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва
$30
10 баллов
7 лет назад
Сайт
Ответственный заказчик. Все условия и договоренности соблюдает, вовремя отзывается на вопросы и просьбы прислать материалы, аргументирует правки.
Работа выполнена качественно и в срок. Быстро, четко, красиво. Все решения аргументировались, пожелания учитывались. Даже прайс дополнительно оформила. Рекомендую
Ответный отзыв