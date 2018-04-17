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Дмитрий
dmskala
dmskala
35 лет
7 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Сайт
Нужен одностраничный сайт на платформе lP
Дизайн сайтов
1 исполнитель
Завершен
7 лет назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Дарья
dashavol
34 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва
$30
10 баллов
7 лет назад
Сайт
Ответственный заказчик. Все условия и договоренности соблюдает, вовремя отзывается на вопросы и просьбы прислать материалы, аргументирует правки.
Работа выполнена качественно и в срок. Быстро, четко, красиво. Все решения аргументировались, пожелания учитывались. Даже прайс дополнительно оформила. Рекомендую
Ответный отзыв
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Заказы
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Отзывы фрилансеров
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