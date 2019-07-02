Dmitriy Timofeev Design

Меня зовут Дмитрий Тимофеев и я создаю уникальные дизайны для компаний по всему СНГ .

Увлекаться дизайном я начал уже с 12 лет, а на сегодняшний день являюсь профессионалом в графическим и веб дизайне. Я люблю свою работу и ценю репутацию, поэтому каждая работа выполняется с особым подходом и четко по дедлайну.

За время работы я произвел множество веб-сайтов от самых простых до очень сложных в проектировании, более 1500 рекламных баннеров, тонны полиграфической продукции, занимался промышленным дизайном, оформлял соц. сети и упаковывал бренды с нуля. Работал и создавал дизайн по лицензии официального представительства The Walt Disney Company в Украине, а также работал с диджитал агентствами и другими компаниями и заведениями в различных нишах.

Мое портфолио можно посмотреть по ссылкам ниже.

(в нем собраны далеко не все работы, но по личному запросу могу скинуть любую из своих работ).

https://www.behance.net/dmtimofev2c59

https://experts.tilda.cc/dmitriy_timofeev