dmukhovremote

Разработчиков >Веб-программирование/Юзабилити/Верстка/Поддержка – Рефакторинг существующих проектов!

Ξ FullStack developer!!!

Веб-программированию/Юзабилити/Верстка/Поддержка – Рефакторинг существующих проектов!

⇒ Высокая конверсия, SEO оптимизация и адаптивная верстка

⇒ Разработка нестандартных проектов на PHP / JS / AJAX / API / CMF / CMS / Framework

* Подключение CRM / 1С / моб. приложение – в подарок!

➤ Использую новые технологии

🔥 Есть бизнес, но нет площадки ? Пишите, обсудим партнерство.

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