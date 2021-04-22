dmukhovremote

Дмитро Дмуховський dmukhovremotedmukhovremote
26 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработчиков >Веб-программирование/Юзабилити/Верстка/Поддержка – Рефакторинг существующих проектов!
Ξ FullStack developer!!!
Веб-программированию/Юзабилити/Верстка/Поддержка – Рефакторинг существующих проектов!
⇒ Высокая конверсия, SEO оптимизация и адаптивная верстка
⇒ Разработка нестандартных проектов на PHP / JS / AJAX / API / CMF / CMS / Framework
* Подключение CRM / 1С / моб. приложение – в подарок!
➤ Использую новые технологии
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