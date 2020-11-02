Full-stack разработчик (Vue, jQuery, Node.js, MySQL, PHP)

Создам для Вас или вашей компании уникальный сайт (лендинг-пейдж или интернет-магазин). Также занимаюсь копированием других сайтов (если таковое потребуется), заменой изображений, текста и любого контента на сайте, установкой сайтов на хостинг.

Список методов и технологий, которые могут применяться в разработке: