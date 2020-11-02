Full-stack разработчик (Vue, jQuery, Node.js, MySQL, PHP)
Создам для Вас или вашей компании уникальный сайт (лендинг-пейдж или интернет-магазин). Также занимаюсь копированием других сайтов (если таковое потребуется), заменой изображений, текста и любого контента на сайте, установкой сайтов на хостинг.
Список методов и технологий, которые могут применяться в разработке:
- HTML, CSS
- native JavaScript
- Vue.js (+Vue-router)
- Axios
- jQuery
- Node.js (+express)
- PHP
- MySql
- mongoDB
- REST API
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Портфолио
- Приют для животных Cozy House36 просмотров
- Интернет-магазин Mirolina23 просмотра