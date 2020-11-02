dmuzychenko

Дмитрий dmuzychenko

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Full-stack разработчик (Vue, jQuery, Node.js, MySQL, PHP)

Создам для Вас или вашей компании уникальный сайт (лендинг-пейдж или интернет-магазин). Также занимаюсь копированием других сайтов (если таковое потребуется), заменой изображений, текста и любого контента на сайте, установкой сайтов на хостинг.

Список методов и технологий, которые могут применяться в разработке:

  • HTML, CSS
  • native JavaScript
  • Vue.js (+Vue-router)
  • Axios
  • jQuery
  • Node.js (+express)
  • PHP
  • MySql
  • mongoDB
  • REST API

Портфолио