Компания ООО «ДнепрЮниа»

Можем предоставить сотрудничество в сферах:

1. Разработка и модификация веб-приложений любой сложности;

2. Массовая рассылка СМС-сообщений по Украине (smsconnect.in.ua);

3. Аренда интернет-магазинов (openmag.biz);

4. Конструктор визиток (makersite.com);

5. Участие в выгодной партнерской программе;

6. Электронный школьный дневник готовый к внедрению;

7. Регистрация доменов (domfreedom.info);

8. Хостинг по очень выгодным тарифам (вкл. SSH с большими возможностями на равне с VPS);

9. Работаем по договору и гарантируем стабильность процесса разработки, либо предоставления услуг.

Портфолио: http://dreamworks.dp.ua/portfolio

Прием корреспонденции: [email protected]