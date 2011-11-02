Компания ООО «ДнепрЮниа»
Можем предоставить сотрудничество в сферах:
1. Разработка и модификация веб-приложений любой сложности;
2. Массовая рассылка СМС-сообщений по Украине (smsconnect.in.ua);
3. Аренда интернет-магазинов (openmag.biz);
4. Конструктор визиток (makersite.com);
5. Участие в выгодной партнерской программе;
6. Электронный школьный дневник готовый к внедрению;
7. Регистрация доменов (domfreedom.info);
8. Хостинг по очень выгодным тарифам (вкл. SSH с большими возможностями на равне с VPS);
9. Работаем по договору и гарантируем стабильность процесса разработки, либо предоставления услуг.
Портфолио: http://dreamworks.dp.ua/portfolio
Прием корреспонденции: [email protected]