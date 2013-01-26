Выполню качественный рерайтинг/копирайтинг с высокой уникальностью

ФИО: Белик Анна Александровна

Год рождения: 1975

Место проживания: Украина, г. Запорожье

Образование: высшее экономическое, закончила Запорожскую государственную инженерную академию по специальности «Экономика предприятий» в 1999г.; также являюсь выпускницей школы с углубленным изучением английского языка, в которой делался упор на изучение русского и английского языков, а также русской и зарубежной литературы.

Профессиональные навыки: уверенный пользователь ПК (знание пакета MS Office - Word, Excel; умение работать в интернете). В совершенстве владею разговорным английским языком (имею опыт общения).

Личные качества: старательна, пунктуальна, энергична, с удовольствием обучаюсь. Имею хорошее логическое мышление и широкий кругозор. Высокий уровень образованности позволяет писать качественные и содержательные тексты без орфографических ошибок и с высокой уникальностью.

Дополнительная информация: Более двух лет я работала в команде с моей знакомой, выполняла заказы, которые она не успевала делать. Для меня это было подработкой на период декретного отпуска. Мои статьи пользовались успехом. В настоящее время появилась возможность работать самостоятельно, поскольку дочку оформила в садик и свободным временем располагаю.

Что могу предложить:

Написание рекламных текстов, продающих интересных статей, выполненных по всем правилам построения текста (соблюдаю структуру текста, выдерживаю красивый стиль написания, грамотно включаю ключевые слова) и практически любой тематики (за исключением тем высоких технологий и статей эротического содержания). На выходе мои статьи получаются читабельными и содержательными.

Работаю пока в Microsoft Word, в будущем планирую работать в CMS системах.

Располагаю высокоскоростным выходом в интернет на протяжении всего дня (с 9.00 до 21.00 по Киеву).

Поскольку на данном ресурсе я новичок, предлагаю на данном этапе сравнительно невысокие расценки:

- обычный рерайтинг - 0, 6$;

- глубокий рерайтинг - 1 $;

- копирайтинг от 1 $ ( зависит от уровня сложности).

Работаю только по предоплате (сначала 50%, позже остальную часть) в системе Webmoney.

Спасибо, что уделили внимание рассмотрению моего резюме. Давайте сотрудничать!