Создание видеороликов в Sony Vegas Pro и в After Effects для бизнеса и для Души, видеомонтаж.
Сделаю для Вас видеоролики для любой цели: продающие, информационные, пригласительные, презентационные, для Инстаграма..., а также качественные видеозаставки. Пишите: Вконтакте- https://vk.com/tashka12345 или на почту: [email protected]
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Портфолио
- Заставки56 просмотров
- Заставки63 просмотра
- Заставки51 просмотр
- Заставки47 просмотров
- Реклама81 просмотр
- Видео презентация67 просмотров
- Промо ролик70 просмотров
- Презентация73 просмотра