Требуется вёрстка и интеграция макета на LiveStreet CMS. Реализована главная страница макет, она даже свёрстана, но верстальщик был очень не профессиональный. Многие текстовые блоки реализовал картинкой, о кросбраузерности и валидности я вообще молчу. ...
- $250HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется кросбраузерная вёрстка макета (.PSD) и дальнейшая его интеграция на движок интернет магазина ShopCMS 3.1.2 ТЗ - нет. Вёрстка и интеграция под все стандартные функции ShopCMS. Дизайн можете посмотреть в прикрепленном файле. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо разработать и нарисовать логотип для регионального Зоопартала. Необходимо качественно и стильно создать новый яркий и запоминающийся логотип проекта. В итоге от исполнителя жду логотип в формате PNG (прозрачный фон) и исходник в ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Мне необходимо разработать модуль интеграции DLE 9.x + IPB 2.3.6, в модуле никаких наворотов быть не должно, всего лишь 2 возможности. 1. Вход только через IPB, то есть регистрация в DLE запрещена, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Тематика проекта “Информационный бизнес портал” + “Статистика и каталог” в общем тематика бизнеса. Нужен приятный логотип на белом фоне, обязательно в комплекте .psd или .cdr Жду варианты логотипа и предложения, оплата по факту выполненной ...Логотипы и Знаки40 заявокЗакрыт16 лет назад