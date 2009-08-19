dnn

Никита dnn

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Разработка и управление проектами.

  • Вёрстка и интеграция макета

    $250

    Требуется вёрстка и интеграция макета на LiveStreet CMS. Реализована главная страница макет, она даже свёрстана, но верстальщик был очень не профессиональный. Многие текстовые блоки реализовал картинкой, о кросбраузерности и валидности я вообще молчу. ...

    CSSHTML
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка макета + интеграция на ShopCMS

    $100

    Требуется кросбраузерная вёрстка макета (.PSD) и дальнейшая его интеграция на движок интернет магазина ShopCMS 3.1.2 ТЗ - нет. Вёрстка и интеграция под все стандартные функции ShopCMS. Дизайн можете посмотреть в прикрепленном файле. ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип зоопортала

    $50

    Необходимо разработать и нарисовать логотип для регионального Зоопартала. Необходимо качественно и стильно создать новый яркий и запоминающийся логотип проекта. В итоге от исполнителя жду логотип в формате PNG (прозрачный фон) и исходник в ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интеграция DLE + IPB

    Мне необходимо разработать модуль интеграции DLE 9.x + IPB 2.3.6, в модуле никаких наворотов быть не должно, всего лишь 2 возможности. 1. Вход только через IPB, то есть регистрация в DLE запрещена, ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Логотип бизнес проекта

    Тематика проекта “Информационный бизнес портал” + “Статистика и каталог” в общем тематика бизнеса. Нужен приятный логотип на белом фоне, обязательно в комплекте .psd или .cdr Жду варианты логотипа и предложения, оплата по факту выполненной ...

    Логотипы и Знаки40 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Логотип зоопортала
Никита - замечательный заказчик! С ним очень легко работать. Приятная беседа и моментальная оплтата. Побольше бы таких заказчиков! Буду рада дальнейшему сотрудничеству и мои рекомендации! Спасибо за проект!
Отлично выполнена работа, на высшем уровне! Меньше чем за сутки Елена разработала 4 варианта логотипов, по моей просьбе сделала доработки сразу нескольких вариантов, что меня приятно порадовало.
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