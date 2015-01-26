Предлагаем комплексные решения в сфере онлайн коммерции "под ключ":
• Интернет магазины - от 50 тыс. руб. (срок: 15-30 дней)
• Электронные доски объявлений - от 65 тыс. руб. (срок: 15-30 дней)
• Аренда магазинов и досок объявлений - от 600 руб./мес. (на базе собственных облачных решений)
• Сайт "под ключ" от 45 тыс. руб. (срок: 10-20 дней)
• Landing page - от 5 тыс. руб. (Срок: до 10 дней)
• Хостинг
• Тех. поддержка и консультация
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• Вид услуг: От разработки до дальнейшего обслуживания
• Условия работы: 50% предоплата
• Наши гарантии: Договор (ООО) | Онлайн контроль результатов
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Наши клиенты: Acer, Тинькофф (ТКС), Tefal, Philip Morris (PMI),Камбио, Журнал "Акционерное Общество", ГУЗ, МИСиС и др.
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По новым проектам обращаться:
Беспалов Олег
Моб.: +7 (965) 415 16 90
Тел. +7 (495) 761 87 00
Skype: bespalow.oleg