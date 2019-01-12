Дноташа сделает вам из красивые фтографии!

Я — фотограф и ретушер. Обожаю свое дело и горю им всегда, то есть трачу по 2 часа на съемку, если вижу, что красоты могу отснять еще много, и трачу по много часов в день на свои работы, чтобы сделать их максимально качественными.

За съемку пока беру 1000 в час.

Такая цена, потому что:

* Я трачу свои силы

* Свое время

* Прорабатываю все детали

* Помогаю в позировании

* Заинтересована в красивом кадре

* Выходит 500 за работу фотографа и 500 за мою работу в качестве ретушера, что необходимо.

Помимо, этого я занимаюсь обработкой фото. Уже 3 года я постоянно совершенствуюсь и иду в ногу с новинками в этой индустрии. Легко могу сделать:

* Лёгкую ретушь кожу;

* Убрать искажения, которые появились из-за камеры;

* Похудеть/потолстеть вас, вашу семью и заклятую подружку.

Замена фона, цветокоррекция, удаление шума — всем этим я занимаюсь.

За фото беру от 50 до 100 рублей, но готова и к переговорам.

Не стесняйтесь!