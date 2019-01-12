Я — фотограф и ретушер. Обожаю свое дело и горю им всегда, то есть трачу по 2 часа на съемку, если вижу, что красоты могу отснять еще много, и трачу по много часов в день на свои работы, чтобы сделать их максимально качественными.
За съемку пока беру 1000 в час.
Такая цена, потому что:
* Я трачу свои силы
* Свое время
* Прорабатываю все детали
* Помогаю в позировании
* Заинтересована в красивом кадре
* Выходит 500 за работу фотографа и 500 за мою работу в качестве ретушера, что необходимо.
Помимо, этого я занимаюсь обработкой фото. Уже 3 года я постоянно совершенствуюсь и иду в ногу с новинками в этой индустрии. Легко могу сделать:
* Лёгкую ретушь кожу;
* Убрать искажения, которые появились из-за камеры;
* Похудеть/потолстеть вас, вашу семью и заклятую подружку.
Замена фона, цветокоррекция, удаление шума — всем этим я занимаюсь.
За фото беру от 50 до 100 рублей, но готова и к переговорам.
Не стесняйтесь!
- Фотосъемка и обработка фото133 просмотра