Всем привет! Сразу к делу – я заново собрал группу молодых и жизнелюбивых свободных художников для изготовления всякой всячины для вас. Поскольку люди молодые и любят отдохнуть, сроки выполнения работ немаленькие и деньги за них тоже. Любую работу мы будем делать долго и обстоятельно. Связь поддерживаю я только через почту, которую проверяю раз – два в день, так что быстрых ответов и не ожидайте даже. Образцы старых работ я выставлять не хочу, а может, и новые тоже не буду, так что портфолио не клянчить. За любые услуги мы берем предоплату в размере 50 % от номинальной стоимости проекта. Если вы дочитали до ЭТОГО места и вам все НРАВИТСЯ, то вам точно нужна необычная работа. Это хорошо. Никаких стандартных решений и цмс-ов, только если попросите и то за отдельную плату. Мы занимаемся только творчеством. Надеюсь я был внятен и мы поняли друг друга. А теперь, если вы наш клиент, то скорее пишите письмо на мою почту, может оно успеет прейти до того, как я зайду туда и заберу очередную порцию работенки на ближайшие деньки.