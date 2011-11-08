Дизайн, графика, полиграфия, художественная фотография, обработка фото.

- дизайн информационных материалов, календарей, открыток, визиток, баннеров, афиш, плакатов;

- иллюстрирование и верстка детских книг;

- фоторепортаж значимых событий района;

- изготовление почетных грамот, памятных адресов, выпускных альбомов;

- обработка и ретуширование фотографий, создание фотоколлажей;

- разработка эмблем и отрисовка их в векторе;

- разработка дизайна коробки для конфет;

- разработка рисунка для аэрографического нанесения на автотранспортные средства;

- взаимодействие со СМИ;

- верстка, дизайн, цифровая печать;

- подготовка файлов для офсетной, цифровой печати.

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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ

- Adobe Photoshop;

- Adobe Illustrator;

- Adobe InDesign;

- Corel DRAW;

- 3D MAX;

- Пакет Microsoft Office (PowerPoint, Publisher, Word);

- верстка и дизайн полиграфической продукции;

- создание и отрисовка логотипов;

- фотосъемка.