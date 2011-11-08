- дизайн информационных материалов, календарей, открыток, визиток, баннеров, афиш, плакатов;
- иллюстрирование и верстка детских книг;
- фоторепортаж значимых событий района;
- изготовление почетных грамот, памятных адресов, выпускных альбомов;
- обработка и ретуширование фотографий, создание фотоколлажей;
- разработка эмблем и отрисовка их в векторе;
- разработка дизайна коробки для конфет;
- разработка рисунка для аэрографического нанесения на автотранспортные средства;
- взаимодействие со СМИ;
- верстка, дизайн, цифровая печать;
- подготовка файлов для офсетной, цифровой печати.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
- Adobe Photoshop;
- Adobe Illustrator;
- Adobe InDesign;
- Corel DRAW;
- 3D MAX;
- Пакет Microsoft Office (PowerPoint, Publisher, Word);
- верстка и дизайн полиграфической продукции;
- создание и отрисовка логотипов;
- фотосъемка.