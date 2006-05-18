doberman2000

Требуеться программа по по выделению из видеопотока лица человека и затем дальнейшее его сравнение с фото, которое хранится в базе даных.
Прикладное ПО9 заявок
Закрыт
18 лет назад
Требуеться программа по по выделению из видеопотока лица человека и затем дальнейшее его сравнение с фото, которое хранится в базе даных.
Требуется или программа или компонент для С++, который бы реализовывал функцию разделения объектов из видеопотока по каким либо признакам, в данном случае идет речь о толпе людей, которых надо выделить из общей массы и посчитать. Детальная ...