doberman2000

SOFT UA doberman2000

 
41 годУкраина/Черкассы
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Распознование лица

    Требуеться программа по по выделению из видеопотока лица человека и затем дальнейшее его сравнение с фото, которое хранится в базе даных.

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Обработка ВидеоПотока

    Требуется или программа или компонент для С++, который бы реализовывал функцию разделения объектов из видеопотока по каким либо признакам, в данном случае идет речь о толпе людей, которых надо выделить из общей массы и посчитать. Детальная ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    18 лет назад