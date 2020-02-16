Знаю всё про YouTube и про развитие соц. сетей

Доходчиво рассказываю про то, как стать королём инстаграма, богом ютуба и даже про тикток немного могу ;)

Два года работы в партнёрской сети и плотного общения с блогерами и теперь могу:

- проводить оптимизацию канала YouTube (рассказываю, что такое "метаданные" и как их прописывать);

- строить план развития канала и давать советы по контенту;

- помогать с творческим кризисом и подкидывать идей для блога;

- рассказываю как вести Instagram, сообщества и личную страницу ВКонтакте.

А также могу писать тексты для постов и сообществ за вас, продумывать бренд-стратегии и многое другое :)