Надёжность и пунктуальность

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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ



1.Разработка логотипа

2.Фирменный стиль под ключ

3.Рекламные акции

4.Баннеры

5.Постеры

6.Объявления

7.Листовки

8.Инфографика

9.Разработка мерча

10.Отрисовка иллюстраций

11.Иконки

12. Визитки



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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Высшее образование в данной сфере.

Максимальная вовлеченность в проект, результат -ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.

Оперативная коммуникация 24/7.

Исполнительность и соответствие заявленным срокам.

100% ответственность за качественный результат своего труда.

Доброжелательность и легкость в общении.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА



1.Заказчик отправляет референсы и пожелания, дальше обсуждаем детали.

2.Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

3.Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

4.Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ?необходимости).

5.Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

6.Отправка исходников.

7. Обмен положительными отзывами.