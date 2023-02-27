dobro22yo

Анна dobro22yo

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Качественный дизайн от дипломированного специалиста за разумную цену!

  1. Опыт и компетентность 

  2. Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций, насмотренность

  3. Настойчивость и эффективность

  4. Надёжность и пунктуальность

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    СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

    1.Разработка логотипа

    2.Фирменный стиль под ключ

    3.Рекламные акции

    4.Баннеры

    5.Постеры

    6.Объявления

    7.Листовки

    8.Инфографика

    9.Разработка мерча

    10.Отрисовка иллюстраций

    11.Иконки

    12. Визитки


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    МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА

    Высшее образование в данной сфере.

    Максимальная вовлеченность в проект, результат -ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.
    Оперативная коммуникация 24/7.
    Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
    100% ответственность за качественный результат своего труда.
    Доброжелательность и легкость в общении.
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    УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

    1.Заказчик отправляет референсы и пожелания, дальше обсуждаем детали.

    2.Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.

    3.Разработка дизайна в течении оговоренного срока.

    4.Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ?необходимости).

    5.Оплата оставшихся 50% суммы за проект.

    6.Отправка исходников.

    7. Обмен положительными отзывами.

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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ

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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением, Анна!