Опыт и компетентность
Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций, насмотренность
Настойчивость и эффективность
Надёжность и пунктуальность
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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
1.Разработка логотипа
2.Фирменный стиль под ключ
3.Рекламные акции
4.Баннеры
5.Постеры
6.Объявления
7.Листовки
8.Инфографика
9.Разработка мерча
10.Отрисовка иллюстраций
11.Иконки
12. Визитки
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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высшее образование в данной сфере.
Максимальная вовлеченность в проект, результат -ПРОДУКТ, о котором Вы МЕЧТАЛИ.
Оперативная коммуникация 24/7.
Исполнительность и соответствие заявленным срокам.
100% ответственность за качественный результат своего труда.
Доброжелательность и легкость в общении.
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
1.Заказчик отправляет референсы и пожелания, дальше обсуждаем детали.
2.Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
3.Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
4.Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при ?необходимости).
5.Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
6.Отправка исходников.
7. Обмен положительными отзывами.
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СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ
Через личные сообщения
По почте [email protected]
Через мессенджеры (Telegram, WhatsApp) +7(951)505-22-56
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БУДУ РАД СОТРУДНИЧЕСТВУ!
С уважением, Анна!