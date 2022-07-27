Привет, я Даша, графический дизайнер)

С конца 2021 года рисую в Adobe Illustrator а так же в программе Procreate.

Мои работы есть на стоках и в портфолио на Dribble. Я умею рисовать инфографику, иконки, в том числе и в 3D, паттерны, принты на футболки, стикеры, коммерческие предложения (скидочные флаеры и купоны), открытки, тематические баннеры и поздравления. Так же рисую на популярные темы и для соцсетей.

Выполняю работу быстро и качественно, соблюдаю сроки)

Готова приступить к работе)