dobrodeev_

Дмитрий dobrodeev_

 
33 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтаж/Видеореклама

СЪЕМКА и МОНТАЖ

◾МЕРОПРИЯТИЯ◾РЕКЛАМНЫЕ ВИДЕО◾ИМИДЖЕВЫЕ ВИДЕОНАВЫКИ◾Озвучивание роликов (работаю диктором на радио)◾Неплохо знаю Final Cut Pro X, Adobe after effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Audition◾Саунд дизайн◾Сведение аудио и видео