Видеомонтаж/Видеореклама
СЪЕМКА и МОНТАЖ
◾МЕРОПРИЯТИЯ◾РЕКЛАМНЫЕ ВИДЕО◾ИМИДЖЕВЫЕ ВИДЕОНАВЫКИ◾Озвучивание роликов (работаю диктором на радио)◾Неплохо знаю Final Cut Pro X, Adobe after effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Audition◾Саунд дизайн◾Сведение аудио и видео
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Портфолио
- Что происходит в саунах???50 просмотров
- Гадалка, которую мы заслужили.51 просмотр
- Чан. Конь. Голые женщины.49 просмотров
- Твой сериал на 2020 год.61 просмотр
- Динамичная склейка с танцевального чемпионата.39 просмотров