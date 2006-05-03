Очень небольшой проект на PHP - СРОЧНО! - задача небольшая - заказчик технически грамотный и адекватный - требования определены четко - есть тестовая инсталляция, на которой можно играться Коротко: Новый сайт нашего интернет-магазина работает на базе e-commerce платформы Magento в ...
- $200Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Цель: разработать программно-аппаратное решение для мониторинга работоспособности сервиса. Чтобы минимизировать риск отказа системы мониторинга, предлагается сделать его максимально автономным: в виде мобильного телефона и приложения в нем, чтобы не зависить от какого-то сервера, интернет-провайдера и ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Необходимо реализовать приложение для КПК, предназначенное для управления определенными устройствами. Т.к. устройств много и они монтируются в неудобных местах, решено управлять ими при помощи КПК через Bluetooth. Грубо алгоритм работы выглядит вот как: 1. КПК появляется ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $1000
Есть хорошо развитый развлекательный портал, предназначенный для мобильных устройств. Сайт предоставляет несколько сервисов, но основной упор на знакомства и общение. На данный момент в базе более 10 000 зарегистрированных пользователей. В день как правило логиниться ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт18 лет назад