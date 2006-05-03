dobry

Гость dobry

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Маленькая доработка магазина на Magento (php)

    $200

    Очень небольшой проект на PHP - СРОЧНО! - задача небольшая - заказчик технически грамотный и адекватный - требования определены четко - есть тестовая инсталляция, на которой можно играться Коротко: Новый сайт нашего интернет-магазина работает на базе e-commerce платформы Magento в ...

    PHPMagento
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • J2ME или Simbian: прием и отправка SMS

    $250

    Цель: разработать программно-аппаратное решение для мониторинга работоспособности сервиса. Чтобы минимизировать риск отказа системы мониторинга, предлагается сделать его максимально автономным: в виде мобильного телефона и приложения в нем, чтобы не зависить от какого-то сервера, интернет-провайдера и ...

    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Pocket PC программа работающая с Bluetooth

    $500

    Необходимо реализовать приложение для КПК, предназначенное для управления определенными устройствами. Т.к. устройств много и они монтируются в неудобных местах, решено управлять ими при помощи КПК через Bluetooth. Грубо алгоритм работы выглядит вот как: 1. КПК появляется ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Раскрутка и развитие WAP-ресурса

    $1000

    Есть хорошо развитый развлекательный портал, предназначенный для мобильных устройств. Сайт предоставляет несколько сервисов, но основной упор на знакомства и общение. На данный момент в базе более 10 000 зарегистрированных пользователей. В день как правило логиниться ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
Hackboy
Вадим 
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов(-1)
$200
0 баллов
14 лет назад
Маленькая доработка магазина на Magento (php)
Андрей, оказался просто посредником. В задаче не разбирается. В процессе работы неоднократно менял требования к проекту, что влекло за собой увеличение сроков сдачи и стоимости проекта. Я никуда не пропадал. Я постоянно нахожусь в сети. Я не получил ни одного сообщения или замечания после последнего обсуждения. За одну из задач не выплатил оплату. За такое время работы, я не встречал подобного посредника. Буду требовать от непосредственного владельца сайта удаления исходного кода, который является моей интеллектуальной собственностью, либо оплаты в качестве авторского вознаграждения. Не рекоммендую работать с Андреем, ни при каких условиях, даже в случае предоплаты, в противном случае, вам грозит большое количество неоплаченных дополнений по проекту и как следствие, шантаж негативного отзыва в случае нежелания выполнения дополнительных задач.
Вадим уверенно взялся за работу, согласившись все сделать в течение 3х дней. В течение 10ти дней срок откладывался и назывались различные причины от технических до личных проблем. За 1 час до последнего срока Вадим написал что все "почти готово" и после этого просто пропал. Однако следует отметить что предоплату он вернул по первому требованию и "в качестве компенсации" сверстал новую шапку сайта. Андрей p.s. После публикации данного отзыва Вадим повел себя достаточно некорректно - начал требовать от меня удаления отзыва и обещал мне всяческие неприятности.
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