Андрей, оказался просто посредником. В задаче не разбирается. В процессе работы неоднократно менял требования к проекту, что влекло за собой увеличение сроков сдачи и стоимости проекта. Я никуда не пропадал. Я постоянно нахожусь в сети. Я не получил ни одного сообщения или замечания после последнего обсуждения. За одну из задач не выплатил оплату. За такое время работы, я не встречал подобного посредника. Буду требовать от непосредственного владельца сайта удаления исходного кода, который является моей интеллектуальной собственностью, либо оплаты в качестве авторского вознаграждения. Не рекоммендую работать с Андреем, ни при каких условиях, даже в случае предоплаты, в противном случае, вам грозит большое количество неоплаченных дополнений по проекту и как следствие, шантаж негативного отзыва в случае нежелания выполнения дополнительных задач.