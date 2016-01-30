dobrydoktor

Хороший копирайтер

О себе.

Могу писать о чем угодно, когда угодно, чем угодно и на чем угодно.

Когда тема мне интересна, работаю фантастически быстро и качественно.

Большой опыт журналистики, редакторской работы, рекламного копирайта, создания материалов для прессы (пресс-релизов и др.).

Большой опыт работы в маркетинге, pr, рекламе, брендинге, нейминге, издательском деле, политике.

Большой опыт одиночных путешествий по Европе и Азии, как на мотоцикле, так и пешком.

Автор нескольких известных книг, которых стыжусь, так как то, что хорошо вчера, то совершенно неинтересно завтра.

Любимые темы:

Маркетинг, менеджмент, современные технологии маркетинговых коммуникаций, здоровье, медицина, туризм, гостиничный бизнес, экология, развитие, психология, социум.

Любимые жанры:

Продающие тексты, мотивирующие тексты, новости, обзоры, интервью.

Особенно люблю работать в темах, где надо быстро и эффективно менять представления людей в рамках задания клиента : )

Не интересно:

политика в любом виде. Слишком много работал в политике чтобы иметь иллюзии;

манипулятивные экономические и социальные технологии. Слишком много было клиентов из сетевого маркетинга, чтобы сдерживать чувство тошноты;

все виды алкогольных и табачных брендов. Слишком много они делают для всеобщей гибели, чтобы помогать им;

проекты спасения страны, людей или вселенной с помощью отмены налогов во всем мире, всеобщего перевоспитания или возрождения морали атлантов. Часто мой психиатрический опыт помогает поставить диагноз до начала сотрудничества;

прославление мессий, гуру, спасителей, пророков и ясновидящих. Их слишком много. Сами справятся.

медицинское, историческое.

Причина стремления к дистанционной работе в настоящее время:

Временное ограничение подвижности после травмы в очередном путешествии.