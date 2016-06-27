Статья, отчет, ВКР, диплом, диссертация, чертежи на заказ и многое другое + консультации

Выполняю научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектные работы по устройству, электроснабжению и автоматизации инженерных систем (кондиционирования‚ вентиляции‚ аспирации‚ водоснабжения и канализации‚ отопления‚ электроснабжения). Опыт в написании докторских, кандидатских и магистерских диссертаций, дипломных и выпускных квалификационных работ, докторских диссертаций MBA (Master of Business Administration), EMBA, DBA (Doctor of Business Administration), PhD, монографий, научных статей, статей ВАК, статей с высоким импакт фактором, статей из базы SCOPUS, THOMPSON, ESSIE (эссе), авторефератов, презентаций, рецензий, проектов писем, отзывов, актов внедрения, заключений, протоколов, справок, курсовых и контрольных работ, отчетов по практике, НИР, ПИР, ОКР, патентному поиску, описаний патентов, патентов на полезную модель, чертежей, плакатов, рефератов, эссе, бизнес-планов, план-графиков, бухгалтерских отчетов, переводов (в том числе технических текстов), докладов, опытно-конструкторских, научно-исследовательских, проектных и других видов работ по гуманитарным, экономическим, техническим и естественным наукам (предметам).

Навыки работ с программным обеспечением:

1. Пакеты моделирования и проектирования: Компас 3D, Компас-График, Вертикаль, AutoCAD‚ Solid Works, Solid Edge‚ P - CAD‚ MATLAB‚ APM WinMachine, ПК «ЛИРА-САПР».

2. Менеджмент: 1С: Предприятие 8.2 (Управление Производственным Предприятием), MS Office (в том числе MS Project, Outlook, Visio, Power Point)‚ Gant Project, SmetaWIZARD, ГРАНД-Смета.

3. Среды программирования: C++ Builder, Code Composer Studio, Simatic Step 7, Visual C++, Delphi, Photon.

4. Операционные системы: Windows 10, 8, 7, XP, 2000, NT 4.0, Windows 9x, DOS, QNX, Linux, Ubuntu.

5. Интерфейсы передачи данных: RS-232, RS-485, CAN‚ MIL‚ Profibus, LAN и Wi-Fi.