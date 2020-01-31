docmary86

Марина docmary86

 
37 летБеларусь/Борисов
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Контент-менеджер

Копирайтер, контент-менеджер со стажем 5 лет.

Навыки: наполняю сайты медицинской и смежных тематик контентом (пишу, редактирую текст, подбираю-редактирую иллюстрации и видеоматериал, работаю с CMS Wordpress-Joomla-Drupal). Базовый уровень Photoshop,  HTML.

Контент-менеджер на следующих сайтах: https://bilirubin.online/, https://probamantu.online/http://zootvet.ru/https://gialuronovaya.online/https://ginekologiya.online/.

Копирайт,подбор и обработка иллюстраций: http://spinsky.ru/

Копирайт: http://luberdent.ru/,http://nikastom74.ru/,http://tumor-clinic.ru/и другое. Много выполненных работ на адвего, в основном по темам медицина и красота.

WordPressHTMLJoomlaDrupalPhotoshop