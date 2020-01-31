Контент-менеджер
Копирайтер, контент-менеджер со стажем 5 лет.
Навыки: наполняю сайты медицинской и смежных тематик контентом (пишу, редактирую текст, подбираю-редактирую иллюстрации и видеоматериал, работаю с CMS Wordpress-Joomla-Drupal). Базовый уровень Photoshop, HTML.
Контент-менеджер на следующих сайтах: https://bilirubin.online/, https://probamantu.online/, http://zootvet.ru/, https://gialuronovaya.online/, https://ginekologiya.online/.
Копирайт,подбор и обработка иллюстраций: http://spinsky.ru/
Копирайт: http://luberdent.ru/,http://nikastom74.ru/,http://tumor-clinic.ru/и другое. Много выполненных работ на адвего, в основном по темам медицина и красота.
Действие аккаунта приостановлено!