Контент-менеджер

Копирайтер, контент-менеджер со стажем 5 лет.

Навыки: наполняю сайты медицинской и смежных тематик контентом (пишу, редактирую текст, подбираю-редактирую иллюстрации и видеоматериал, работаю с CMS Wordpress-Joomla-Drupal). Базовый уровень Photoshop, HTML.

Контент-менеджер на следующих сайтах: https://bilirubin.online/, https://probamantu.online/, http://zootvet.ru/ , https://gialuronovaya.online/, https://ginekologiya.online/.

Копирайт,подбор и обработка иллюстраций: http://spinsky.ru/