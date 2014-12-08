Выполняем качественно и в кратчайшие сроки:
- Дипломные работы и проекты
- Курсовые работы и проекты
- Расчетно-графические работы
- Чертежи, плакаты, графические работы любой сложности
- Переводы
Проводим:
- Индивидуальные занятия по техническим дисциплинам
- Подготовку к защите дипломных и курсовых работ и проектов
А также:
Модели и чертежи любой сложности в программах AUTOCAD, SOLIDWORKS, КОМПАС
Подготовка к защите курсовых работ, подготовка к экзаменам, консультации
Переводы. Выполнение и копирование всех видов чертежей и технической документации. Качественная и оперативная поддержка в подборе и анализе информации, услуги по проектированию машин, устройств и агрегатов, консультации по техническим, дисциплинам, разработка и оформление технической документации