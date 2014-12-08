Работы по техническим дисциплинам, чертежи

Выполняем качественно и в кратчайшие сроки:

- Дипломные работы и проекты

- Курсовые работы и проекты

- Расчетно-графические работы

- Чертежи, плакаты, графические работы любой сложности

- Переводы

Проводим:

- Индивидуальные занятия по техническим дисциплинам

- Подготовку к защите дипломных и курсовых работ и проектов

А также:

Модели и чертежи любой сложности в программах AUTOCAD, SOLIDWORKS, КОМПАС

Подготовка к защите курсовых работ, подготовка к экзаменам, консультации

Переводы. Выполнение и копирование всех видов чертежей и технической документации. Качественная и оперативная поддержка в подборе и анализе информации, услуги по проектированию машин, устройств и агрегатов, консультации по техническим, дисциплинам, разработка и оформление технической документации