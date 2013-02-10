docuser

Вячеслав docuser

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Создаю сайты под ключ любой тематики.

Создаю сайты под ключ любой тематики, также особо приветствуются интернет магазины.

В стоимость входит: разработка движка, дизайна сайта.

Новостной сайт: от 250 USD

Интернет Магазин: от 250 USD

Сайт визитка: от 100 USD

Отдельно создам дизайн для сайтов на двжике DLE.

Принимаю: Webmoney, Qiwi, Сбербанк.

HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 100 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $1
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
нет рейтинга