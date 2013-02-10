Создаю сайты под ключ любой тематики.
Создаю сайты под ключ любой тематики, также особо приветствуются интернет магазины.
В стоимость входит: разработка движка, дизайна сайта.
Новостной сайт: от 250 USD
Интернет Магазин: от 250 USD
Сайт визитка: от 100 USD
Отдельно создам дизайн для сайтов на двжике DLE.
Принимаю: Webmoney, Qiwi, Сбербанк.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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от $50
от 100 дней
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Веб-программирование
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от $1
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Сайты «под ключ»
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от $1
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